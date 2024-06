Arnsgereuth/Lositz. Audi-Fahrer übersieht 44-jährigen Biker am Abzweig nach Lositz/Jehmichen. Rettungshubschrauber kommt am Donnerstag zum Einsatz.

Nicht nur der 40-Tonner, der in Arnsgereuth seinen Sattelauflieger verlor, sorgte am Donnerstag auf der Saalfelder Höhe für einen Polizeieinsatz, am Nachmittag wurde ein paar hundert Meter weiter auch ein Motorradfahrer durch einen Unfall auf der Bundesstraße 281 schwerverletzt.

Ein 40-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 16 Uhr die Strecke von Arnsgereuth kommend in Richtung Hoheneiche. „Am Abzweig Richtung Lositz/Jehmichen wollte der Fahrer nach links abbiegen und übersah, mutmaßlich aufgrund tiefstehender Sonne, einen entgegenkommenden Motorradfahrer“, so eine Polizeisprecherin am Freitag.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es kam dann zum Zusammenstoß, wodurch der 44-jährige Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Motorrads kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: