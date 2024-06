Blumen und Beifall von den neuen Gemeinderatsmitgliedern und rund drei Dutzend Zuschauern der konstituierenden Sitzung gab es am Donnerstagabend im Gemeindesaal Uhlstädt für Jens-Peter Reiher, der just an diesem Tag seinen 60. Geburtstag feierte und zum Vorsitzenden des Gemeinderats gewählt wurde. © Funkemedien | Thomas Spanier