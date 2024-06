Saalfeld/Rudolstadt. Zwei schwere Unfälle innerhalb weniger hundert Meter auf der Saalfelder Höhe. Fußball-EM-Auftakt mit Public Viewing im Städtedreieck.

Zwei Verkehrsunfälle, die sich auf der B 281 auf der Saalfelder Höhe im Abstand von weniger als einem Kilometer ereigneten, beschäftigten am Donnerstag die Saalfelder Polizei. Glück im Unglück hatte der Fahrer eines 40-Tonners, dessen Auflieger sich mitten in Arnsgereuth plötzlich selbstständig machte. Am Nachmittag wurde ein 44-jähriger Motorradfahrer am Abzweig nach Lositz/Jehmichen von einem Pkw erfasst, stürzte und verletzte sich schwer.

Jubel auf dem Lok-Sportplatz in Saalfeld beim ersten Treffer der deutschen Mannschaft im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland. © Loreen van Heinrich | Loreen van Heinrich

Der Freitag stand für viele im Zeichen der Vorfreude auf das Auftaktspiel der deutschen Elf bei der Fußball-EM gegen Schottland. Zum Public Viewing trafen sich Hunderte an verschiedenen Orten im Städtedreieck. Die vielleicht größte Party gab es im Festzelt auf dem Loksportplatz in Saalfeld, wo das ganze Wochenende auch sportlich viel los ist.

Was die Leser der Samstagausgabe erwartet

„Wir brauchen ein neues Krankenhaus“, sagt Dr. Thomas Krönert, Chefarzt der Gefäßchirurgie und Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken. Was da für rund 90 Millionen Euro am Standort Saalfeld entstehen soll, haben wir aufgeschrieben. Immerhin 3,5 Millionen Euro ist das Budget des Rudolstadt-Festivals am ersten vollen Juli-Wochenende. Gut für die Wirtschaftlichkeit, aber auch für die Stimmung: Drei Wochen vor Beginn des Festivals sind 19.000 von 20.000 Dauerkarten verkauft. Wer das Event bis jetzt nicht auf dem Schirm hatte, muss sich also mit Tickets beeilen.

Neben einer Enttäuschung in Sachen Zugverkehr auf der Saalbahn gibt es ganz viel lokale Politik im Blatt, denn die vor knapp drei Wochen gewählten Stadt- und Gemeinderäte konstituieren sich einer nach dem anderen. Dabei waren wir am Donnerstag in Rudolstadt, der Stadt Schwarzatal, Kaulsdorf und Uhlstädt-Kirchhasel. In Reichmannsdorf hat sich der neue Ortsteilrat mit dem durch Hundehalter verursachten Ärger an der „Kot d‘Azur“ beschäftigt und im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt gibt es Rot-Rot-Grün künftig als eine Fraktion.

Jede Menge Feste und Feiern am Wochenende

Das Wochenende ist schwer beladen mit besonderen Festen und Feiern, weshalb wir statt der üblichen fünf diesmal zehn Top Tipps für den Landkreis gegeben haben. Und selbst da ist nicht alles Wichtige dabei. So gibt es beispielsweise zwei ganz unterschiedliche 70-Jährige. In Großkochberg vollendet das Freibad mit einem Neptunfest und Eis vom örtlichen Landtagsabgeordneten Mike Mohring (CDU) das siebte Jahrzehnt, in der Kreisstadt hat die Wohnungsgenossenschaft (WG) Saalfeld aus dem selben Grund Mitglieder und Familien auf‘s Firmengelände in der Grobestraße eingeladen.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Reporter der Lokalzeitung sind außerdem beim zweitägigen Feenfest in Saalfeld dabei, einem Sommernachtsball der Tanzschule in Bad Blankenburg und der angekündigten Friedensdemo am Sonntag in Saalfeld. Man sollte sich aber nicht sicher sein, ob wir nicht doch beim Backhausfest in Wittgendorf, dem Simsontreffen in Schwarzmühle oder der Feier „10 Bildungszentrum im Schwarzatal“ in Sitzendorf auftauchen.

Super Samstag!

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: