Saalfeld/Rudolstadt. Rund 400 Leute sind auf dem Lok-Sportplatz in Saalfeld zum Public Viewing zusammengekommen. Vorfreude auf die nächsten Spiele.

Gute Stimmung herrscht derzeit im Städtedreieck an den Orten, wo man in Gemeinschaft Fußball guckt. Die größte Party steigt aktuell auf dem Lok-Sportplatz in Saalfeld, wo das ganze Wochenende über sportliche Angebote offeriert werden. Etwa 400 Leute bejubelten hier im und um das Festzelt schon nach zehn Minuten den Führungstreffer der DFB-Elf durch Florian Wirtz im Eröffnungsspiel gegen Schottland.

Jubel auf dem Lok-Sportplatz in Saalfeld beim ersten Treffer der deutschen Mannschaft im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland. © Loreen van Heinrich | Loreen van Heinrich

Danach ging es munter weiter. Nach 20 Minuten stand es durch Jamal Musiala 2:0, zur Halbzeit 3:0 nach einem von Kai Havertz verwandelten Foulelfmeter.

Während in Saalfeld u.a. auch am K*Star Public Viewing auf mehreren großen Fernsehern angeboten wurde, verteilte sich das Publikum in Rudolstadt. Im Garten des Schillerhauses schaute eine kleine aber feine Fangemeinde zu, auch im Kino, in der Vereinsgaststätte des FC Einheit Rudolstadt oder in der Pizzeria Da Carlo trafen sich Freunde des runden Leders.

