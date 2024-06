Saalfeld. Vom Schauschleudern für Kinder im Schlosspark Saalfeld und den Flaggen der EM-Teilnehmerländer im Pfarrhaus Rudolstadt

Jedes Jahr im Juni ist die Honigernte bei den Saalfelder Schlossparkbienen angesagt. Der Saalfelder Imkerverein 1903 e.V. hatte dazu am Donnerstag wieder Schulklassen und Kindergärten eingeladen, um gemeinsam den Honig zu ernten und dann beim Schauschleudern dabei zu sein. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Inzwischen verteilen sich die Schlossparkbienen auf drei Bienenstände, die den Landrat, den Saalfelder Bürgermeister und die Kreissparkasse als Bienenpaten haben. Obwohl am Lehrbienenstand im Saalfelder Schlosspark inzwischen also drei Bienenstöcke stehen, dürfte die Honigernte in diesem Jahr geringer ausfallen. Denn aufgrund der relativ kühlen Witterung mussten die Bienen einen Teil des Honigs an den eigenen Nachwuchs verfüttern. Außerdem konnte nur an zwei der drei Stände gesammelt werden, weil im Bienenstock des Landrates ein neues Volk angesiedelt werden musste. Dort wird dann voraussichtlich im kommenden Jahr der Honig wieder reichlich fließen.

Frank Meister, der Verantwortliche des Lehrbienenstandes und Jörg Schrock übernahmen es, zusammen mit den Kindern die Bienenwaben zu entnehmen. Dabei durften die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2c der Caspar-Aquila-Schule und die Kinder vom Kindergarten Kunterbunt gut geschützt in Imkerkleidung selbst anpacken, um die „Rahmen mit Wabe“ zum Schauschleudern zu transportieren.

An der Orangerie konnten die Kinder dann das Schauschleudern erleben und Honigbrot genießen.

„Dorfliebe-Tour“ macht Halt in Probstzella

Politik betrifft uns alle im Alltag und verdient daher eine persönliche Note. Gerade in ländlichen Gebieten, in unseren Dörfern, fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger oft von der Politik abgekoppelt. Diesem Gefühl möchte die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit der „Dorfliebe-Tour“ entgegenwirken und zum offenen Austausch einladen. Die KAS möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Vorzüge der örtlichen Gemeinschaft sprechen, aber auch über mögliche Verbesserungen, die gemeinsam erreicht werden können. Die „Dorfliebe-Tour“ widmet sich dem, was die Menschen vor Ort bewegt, wenn sie Politik persönlich nehmen.

Der nächste Termin findet als Stammtisch am Montag um 19 Uhr im Restaurant „Haus des Volkes“ in Probstzella mit dem Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (CDU) statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen.

Weitere Stadt- und Gemeinderäte konstituieren sich

Insgesamt 26 Stadt- und Gemeinderäte im Landkreis sind bei den Kommunalwahlen am 26. Mai neu zusammengestellt worden. Auch in der nächsten Woche geht der bunte Reigen der konstituierenden Sitzungen munter weiter.

Am Dienstag um 19.30 Uhr trifft sich zum ersten Mal der neue Gemeinderat von Probstzella im Konferenzraum am Markt. Die gewählten Mitglieder werden auf ordnungsgemäße Wahrnahme des Mandats und Verschwiegenheit verpflichtet, anschließend wird der Marktgölitzer Ortsteilbürgermeister Steffen Handke vereidigt, der mit 97,1 Prozent gewählt wurde. Nach der Verabschiedung ausgeschiedener Ratsmitglieder wird ein Beigeordneter als ehrenamtlicher Bürgermeister-Stellvertreter gewählt.

Bereits um 18 Uhr findet am Dienstag die konstituierende Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Blankenburg im Fröbelsaal des Rathauses statt. In der öffentlichen Sitzung werden die gewählten Stadtratsmitglieder und die Ortsbürgermeister/in verpflichtet. Es finden Wahlen des Vorsitzenden des Stadtrates, dessen Stellvertreter und die Wahlen der Beigeordneten sowie die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates statt. Es werden u.a. Beschlüsse zur Bildung der Ausschüsse gefasst und die Bestellung der Vertreter des Stadtrates in die Aufsichtsräte der Gesellschaften beschlossen. Am Ende der öffentlichen Sitzung findet eine Bürgerfragestunde statt.

Ein ähnliches Procedere steht einen Tag später auch in Lehesten auf dem Programm, wo sich der neue Stadtrat zur besten Fußballzeit am Mittwoch um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses trifft.

Luther und Fußball treffen sich in Rudolstadt

Die Nationalfahnen der EM-Teilnehmer schmücken das Rudolstädter Pfarrhaus in diesen Tagen. Selbst Martin Luther ist mit Fußballschuhen und Fußball ⚽️ unterwegs. Mit dem Text „Weltoffenes Thüringen“ und zwei Versen aus dem Grundgesetz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Artikel 1) und der Bibel „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (Matthäus 19,19) wirbt die Gemeinde für mehr Fairness, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit in diesen Zeiten.

„Ich glaube, dass der Sport, und insbesondere der Fußball, Menschen wieder zusammenbringen und versöhnen kann. Wir sollten mehr darauf achten, was uns verbindet und Gemeinschaft stiftet, als immer nur darauf zu schauen, was uns unterscheidet, Neid und Hass schürt…!“ meint Pfarrer Martin Krautwurst von der Stadtkirche in Rudolstadt.

Änderungen im Busverkehr während der B 281-Sperrung

Vom 20. Juni bis 31. Juli 2024 wird die B 281 vom Ortsausgang Hoheneiche bis Ortseingang Reichmannsdorf voll gesperrt. Fahrgäste, die sonst mit der Linie 405 unterwegs sind, können wochentags ab dem Saalfelder Busbahnhof die Busse der Linie 547 nach Probstzella – Gräfenthal nutzen. Dort ist ein Umstieg in den Shuttleverkehr nach Reichmannsdorf – Schmiedefeld – Lichte und Neuhaus/R. möglich. Diese Verbindung gibt es auch in umgekehrter Richtung.

An den Wochenenden können Fahrgäste vom Saalfelder Bahnhof mit der Bahn bis Probstzella fahren und in Probstzella in den Shuttleverkehr umsteigen. Entsprechende Tickets werden samstags und sonntags in den Zügen anerkannt.

Die Haltestellen der Linie 405 zwischen Saalfeld, Bahnhof und Hoheneiche werden über die Linie 453 bedient. Die Linien 405, 407, 453 und 547 verkehren nach Umleitungsfahrplänen. Eine Fahrradbeförderung kann nur eingeschränkt erfolgen.

Detaillierte Informationen und Fahrzeiten können am KomBus-Servicetelefon 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern sowie unter www.kombus-online.eu abgerufen werden.

Last-Minute-Day in der Arbeitsagentur in Jena

Der Last-Minute-Day findet am Dienstag von 9 bis 12 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Jena, Stadtrodaer Straße 1, 07749 Jena statt.

Alle, die noch immer auf der Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle für den Ausbildungsbeginn in diesem Jahr sind, können sich an dem Tag zu den aktuell noch offenen Ausbildungsstellen an den Ständen von Arbeitsagentur und Jugendberufsagentur JUBA sowie der Handwerkskammer beraten und natürlich auch gleich vermitteln lassen. Ebenfalls mit ihren Ständen vertreten sind Ausbildungsbetriebe aus der Region und ein Ansprechpartner für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Thüringen.

„Aktuell sind im Raum Jena noch rund 330 Ausbildungsplätze unbesetzt – das bietet Jugendlichen, die mit Beginn der Ferien immer noch keinen Vertrag in der Tasche haben, sehr gute Möglichkeiten, im Herbst mit einer soliden Berufsausbildung in das Erwerbsleben zu starten“ – sagte Stefan Scholz, Chef der Arbeitsagentur Thüringen Ost.

Vortrag der Goethegesellschaft in Saalfeld

Die Saalfelder Goethe-Gesellschaft lädt am Dienstag ein zum Vortrag von Angelika Schneider (Weimar) zum Thema „Klassisches Weimar: Wohn- und Wirkungsstätten der Klassiker und ihrer Förderer“.

In Weimar entstand Literatur von Weltrang. Hier entwickelten sich neue Konzepte zu Leben und Geselligkeit. Weimar wurde unter herzoglichem Patronat zum Anziehungspunkt der führenden Dichter und Denker des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts und bildete damals das kulturelle Zentrum Europas. Von hier gingen wichtige ideengeschichtliche Impulse aus.

Dies alles ist in Weimars Altstadt, den weitläufigen Parkanlagen und Einzelbauwerken erlebbar. Nicht nur Gebäude, vor allem auch die Garten- und Parkanlagen erinnern heute noch an die Blüte Weimars. Deshalb wird an diesem Abend Angelika Schneider, die langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Gärten der Klassik Stiftung Weimar, das meist weniger beachtete gartendenkmalpflegerische Erbe der einzelnen Protagonisten vorstellen.

Beginn ist um 19 Uhr im Vortragssaal des Stadtmuseums (Münzplatz 5). Der Eintritt ist frei. Spenden sind herzlich willkommen.

Goethes späte Mondgedichte in Rudolstadt

Am Mittwoch, 19 Uhr, gibt es in der Stadtbibliothek Rudolstadt einen Vortrag von Dr. Heike Spies, Goethe-Museum Düsseldorf, zum Thema „Dämmrung senkte sich hernieder“.

Der Vortrag widmet sich den späten Mondgedichten Goethes, „Dämmrung senkte sich hernieder“ (1827) und „Dem aufgehenden Vollmonde“ (Dornburg, 25.8.1828). Angesichts der elementaren Wahrnehmung des Naturphänomens entwickelt Goethe eine durch intensive Beobachtung sensibilisierte Sprache. Der Mond wird zum entfernten Dialogpartner, er ist kosmische Projektionsfläche für Imaginationen oder symbolisches Naturbild. Die Rezitation der Gedichte ergänzen den Vortrag.

Heike Spies kommt seit vielen Jahren zu Vorträgen nach Rudolstadt. Sie ist promovierte Germanistin und seit 1991 im Goethe-Museums Düsseldorf tätig, seit 1996 stellvertretende Direktorin. Dr. Spies hat seit 1995 zahlreiche Ausstellungen kuratiert und Vorträge auf nationalen und internationalen Podien zu Goethe in seiner Zeit gehalten.

Die Goethe-Gesellschaft Rudolstadt lädt herzlich ein.

Eis zum Kinder- und Neptunfest in Großkochberg

Am Samstag feiert das Freibad in Großkochberg seinen 70. Geburtstag. Dazu gratuliert der hiesige Wahlkreisabgeordnete Mike Mohring (CDU) sehr herzlich und kommt zum Fest nicht mit leeren Händen: Hexeneis aus Heichelheim wird es passend zum Freibadfest geben.

Mohring sagt dazu laut einer Mitteilung: „Unsere Freibäder sind eine wesentliche Infrastruktureinrichtung gerade im ländlichen Raum, sind dort aber kaum zu halten ohne Ehrenamt. Die Bäder stehen für ein gesellschaftliches Miteinander ohne soziale Ab- und Ausgrenzungen und noch leistbaren Spaß und Vergnügen“.

Sie seien Begegnungsstätten für Menschen aller Generationen, ein Ort zum Erwachsenwerden: Hier lernt man schwimmen, trifft sich mit Schulfreunden, später verbringt man dort mit seiner Familie einen entspannten Urlaubstag und nutzt es im Alter, um sich durch Schwimmen fit zu halten.

„Dies klappt auf dem Dorf nur durch ehrenamtliche, unermüdlich engagierte Menschen. Sie bilden den Kitt unserer Gesellschaft, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und erhalten Strukturen, wo der Staat ausfällt“. Nur deshalb, so Mohring, sei es möglich, dass Freibäder wie in Großkochberg auch nach 70 Jahren noch Freude bereiten können.

