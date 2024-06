Sanierte und zum Teil neu errichtete Wohnblöcke der Wohnungsgenossenschaft (WG) Saalfeld finden sich an der Lendenstreichstraße in Gorndorf. Rund 1400 Wohnungen hat die WG im größten Stadtteil der Kreisstadt im Bestand. Hinzu kommen rund 900 Wohnungen in der Kernstadt. © Funkemedien | Thomas Spanier