Saalfeld/Rudolstadt. Wohnungsgenossenschaft Saalfeld feiert 70. Geburtstag. Demonstration „Für Frieden und Freiheit“ auf dem Saalfelder Marktplatz.

Am 20. April 1954, die DDR war fünf Jahre jung, wurde die „Zentrale Arbeiter Wohnungsbaugenossenschaft Saalfeld“ gegründet. 70 Jahre später lud die Wohnungsgenossenschaft (WG) Saalfeld als Rechtsnachfolger zum Mitgliederfest anlässlich des runden Geburtstages am Sonnabend in die Grobestraße ein. Wie es dem zweitgrößten Wohnungsunternehmen der Kreisstadt geht, haben wir aufgeschrieben.

Angesichts von weniger als einem Prozent Leerstand in den rund 2300 WG-Wohnungen bekommt man eine Ahnung, wie angespannt der Wohnungsmarkt im Städtedreieck ist. Anlass für einen Kommentar in der Sache.

Die Themen für die Montagsausgabe

Polizei und Feuerwehr waren Ende der Arbeitswoche schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit in einem Waldstück bei Saalfeld gefragt, das sich Unbekannte als Ort zum Grillen ausgesucht haben. Nun werden sie selber gesucht, die Polizeimeldung dazu findet man hier.

Die Fußball-Europameisterschaft ist aus Sicht der Gastgeber furios gestartet. Beim Eröffnungsspiel waren bei der größten Public-Viewing-Aktion im Städtedreieck, auf dem Loksportplatz in Saalfeld, rund 400 Leute dabei. Am Mittwoch, 18 Uhr, gibt es das nächste Spiel der DFB-Elf; parallel zur konstituierenden Sitzung des Kreistags... Außerdem gab und gibt es mehrere Veranstaltungen im Landkreis, die wir in einem Nachrichtensammler zusammengefasst haben.

Was am Sonntag noch alles ansteht

Das Saalfelder Feenfest ist in den zweiten Tag gestartet und wird natürlich ebenso eine Rolle im Lokalteil spielen, wie die Demonstration „Für Frieden und Freiheit“, die 14 Uhr auf dem Saalfelder Marktplatz beginnt. Anmelder ist Stadtrat Steffen Teichmann, der für die Werteunion für den Thüringer Landtag kandidieren will.

In Wittgendorf auf der Saalfelder Höhe läuft zur Stunde das Backhausfest, an der Kirche in Remda beginnt am Nachmittag ein Gemeindefest und am Hohen Schwarm in Saalfeld erklingt ab 18 Uhr der „Soundtrack des Sommers“ mit den Thüringer Symphonikern.

Drei Stunden zuvor wird auf der Heidecksburg in Rudolstadt eine besondere Ausstellung mit Fotografien von Jan von Holleben eröffnet, die wir uns vorab schon angesehen haben.

Sonnigen Sonntag!

