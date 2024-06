Rudolstadt. Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Samstag wird eine 14-Jährige aus Rudolstadt vermisst. So wird sie beschrieben:

Seit Samstag, gegen 23.35 Uhr, wird die 14-jährige Luisa Voigt aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Keilhau, einem Ortsteil von Rudolstadt, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ die Jugendliche unbemerkt ihre Wohngruppe und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Zuletzt wurde sie am Sonntag, gegen 10.45 Uhr, am Bahnhof in Stockheim (Bayern) gesehen.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

162 cm groß

kräftige Statur

schwarze Kurzhaarfrisur

bekleidet mit einer kurzen, dunklen Hose, schwarzem T-Shirt und dunklen Schuhe

trägt einen und grünen Rucksack bei sich

eher maskulines Erscheinungsbild

Die Polizei hat bereits zahlreiche Anlaufstellen kontrolliert und abgesucht. Die bisherigen Maßnahmen führten jedoch nicht zum Auffinden der 14-Jährigen. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle, insbesondere der Inspektionsdienst Saalfeld, Tel.-Nr.: 03671 560, entgegen.

red