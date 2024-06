Saalfeld. Nach Festen und Kundgebung am Wochenende folgt vor den Schulferien in Thüringen noch ein bisschen Alltag. Die Themenvorschau.

Das Wetter am Wochenende hat es gut gemeint mit den Veranstaltern: bei der Feier zum 70. Geburtstag der Wohnungsgenossenschaft (WG) Saalfeld, beim Feenfest in Saalfeld, dem Kindertanz Grand Prix in Könitz, dem Backhausfest in Wittgendorf, bei Sommertheater, Konzert am Hohen Schwarm und all den anderen kleinen und großen Feiern.

Den ernsten Kontrapunkt setzte am Sonntagnachmittag eine Kundgebung „Für Frieden und Freiheit“ auf dem Marktplatz in Saalfeld, bei der Forderungen nach einem Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine lautstarke Unterstützung erfuhren und am Ende weiße Luftballons mit Friedenstauben in den Himmel stiegen.

Was die Leser der gedruckten Zeitung erwartet

Neben den genannten Ereignissen vom zurückliegenden Wochenende geht es in der Montagausgabe auch um Rudolstädter Abiturienten, die nach zwölf Jahren Schule jetzt in die Welt hinaus ziehen wollen, ein Grillfest im Wald, das Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief, und das Public Viewing im Städtedreieck beim begeisternden Eröffnungsspiel der DFB-Elf am Freitagabend gegen Schottland.

Einen Ausblick gibt es auf kommunalpolitische Entscheidungen in dieser Woche, denn von den Stadträten in Leutenberg, Lehesten, Gräfenthal und Bad Blankenburg bis zum Kreistag, der sich am Mittwoch im Meininger Hof in Saalfeld konstituiert, werden sich weitere neugewählte Kommunalparlamente treffen. Ein Rückblick auf die „Leselust“ im Leutenberger Rathaus macht die Ausgabe rund.

Damit beschäftigen sich die Reporter am Montag

Die Zeugnisse sind geschrieben, die Noten stehen fest. Nur noch drei Tage Schule gibt es in dieser Woche, ehe am Donnerstag - erstmals wieder mitten in der Woche - die sechswöchigen Sommerferien in Thüringen beginnen. Bis dahin geschieht in den Schulen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt noch jede Menge, der reguläre Unterricht rückt etwas in den Hintergrund. Wir schauen nochmal in der Friedrich-Adolf-Richter-Schule in Rudolstadt vorbei, die weiter im Rennen um den mit 100.000 Euro dotierten Schulpreis ist.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sind die Schulen zu, machen dann auch ein paar Straßen im Landkreis dicht. Wo wann genau gebaut wird, ist Thema einer größeren Stauvorschau. Außerdem stellt sich Gräfenthals neuer Bürgermeister einem ersten Zeitungsinterview und hat das traditionsreiche Hotel „Schwarzaburg“ in Schwarzburg, das schon seit einiger Zeit einen neuen Eigentümer sucht, jetzt auch ein Preisschild. Und das ist noch längst nicht alles...

Mondänen Montag!

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: