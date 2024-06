Bad Blankenburg. Die Einführung von Matthias Gelfert soll zur Allianzkonferenz Ende Juli in Bad Blankenburg erfolgen.

Matthias Gelfert wird am 1. August 2024 die Leitung des Evangelischen Allianzhauses in Bad Blankenburg übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Gabriele Fischer-Schlüter an, die in den Gemeindedienst gewechselt ist. Das geht aus einer Mitteilung der Evangelisches Allianzhaus gGmbH hervor.

Gelfert, Jahrgang 1980, ist verheiratet mit Cornelia. Das Ehepaar hat fünf Kinder im Alter von zwei bis 13 Jahren. Er studierte Gemeindepädagogik und war danach rund 15 Jahre an verschiedenen Stellen als Gemeinde- und Religionspädagoge in Jugend- und Gemeindeprojekten in Kirche, Diakonie und CVJM, größtenteils in Brandenburg und Sachsen tätig.

Letzte Tätigkeit im Rittergut Schilbach im Vogtland

„Schon früh hatte Gelfert den Wunsch, mit seinen Gaben ein christliches Gästehaus zu leiten“, heißt es in der Mitteilung. Dieser Wunsch habe sich bei der Evangelischen Tagungs- und Begegnungsstätte im Rittergut Schilbach erfüllt, das sich unter seiner Leitung gut weiterentwickelt habe. Auf Empfehlung von Freunden wurde er auf die freie Stelle im Allianzhaus aufmerksam. „Mit seiner vielfältigen Erfahrungen in der Freizeit-, Gästehaus- und Gemeindearbeit und seiner theologischen Grundausrichtung bringt Matthias Gelfert das richtige Profil für die anspruchsvolle Verantwortung der Leitung des Evangelischen Allianzhauses mit“, so der Vorsitzende des Aufsichtsrats Johannes Schmidt. Der Geschäftsführer des Evangelischen Allianzhauses Dr. Reinhardt Schink ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir das Anliegen des Allianzhauses mit der neuen Leitung gut weiterentwickeln können. Wir danken allen, die uns geholfen haben, die großen Herausforderungen der letzten Monate gut zu meistern.“

Die Einführung von Matthias Gelfert wird im Rahmen der Allianzkonferenz vom 24. bis 28. Juli 2024 in Bad Blankenburg stattfinden.

Das Evangelische Allianzhaus ist der Sitz und das Zentrum der Evangelischen Allianz in Deutschland. Es hat 100 Betten in modernen Zimmern, verschiedene Konferenzräume und ein öffentliches Café.

