Saalfeld/Rudolstadt. In Rudolstadt sind die Filme im Park schon angelaufen, in Saalfeld ist der Saisonstart am Freitag. Zuvor wartet eine Taufe im Wasser.

Nach dem Rudolstädter Heinepark, wo die ersten Filme schon über die Leinwand flatterten, werden am kommenden Freitag auch im Schlosspark Saalfeld die diesjährigen Sommerkinotage eröffnet. Zum Auftakt gibt es ab etwa 21 Uhr den Film „Bohemian Rhapsody“ mit Musik von Queen.

Bis Ende Juli zeigt das Bildungszentrum (BZ) Saalfeld als Veranstalter immer mittwochs und freitags insgesamt zwölf Kinofilme, von „Zombiland“ über „50 erste Dates“ bis „Findet Nemo“. Der Eintritt ist kostenlos.

Taufspaß zum Neptunfest im Saalfelder Freibad

Saalfeld. Viele Schulkinder konnten es kaum erwarten, nun ist es endlich soweit – die Thüringer Sommerferien stehen vor der Tür. Um dies gebührend zu feiern, findet am letzten Schultag das traditionelle Neptunfest im Saalfelder Freibad statt.

Alle kleinen und großen Wasserratten sind am kommenden Mittwoch eingeladen, ein paar Stunden mit viel Spaß zu verbringen. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr steht ein abwechslungsreiches Programm mit lustigen Sportspielen im und am Wasser auf dem Programm.

Diskomusik, Spiele, Wettkämpfe, eine Unterwasser-Schatzsuche u. v. m. versprechen beste Unterhaltung. Beim Wettrutschen besteht das Ziel darin, die 65 m lange Wasserrutsche möglichst schnell hinabzusausen, beim Arschbomben-Contest vom Sprungturm hingegen geht es um den aufsehenerregendsten Sprung, die größte Welle und die höchsten Spritzer. Auch als Mannschaft kann man an den Start gehen, u. a. beim Wasserwettschaufeln, Wettpaddeln oder Wasserpistolen-Zielschießen. Die Kleinsten können sich beim Entenangeln versuchen.

Wer eine Auszeit vom Toben im Wasser braucht, kann am Stand der Saalfelder Bibliothek malen und basteln oder sich von der Saalfelder Grottenfee schminken lassen.

Natürlich darf auch eine zünftige Taufe mit dem Herrscher der Meere, Seen, Teiche, Flüsse und Bäche nicht fehlen: Neptun höchstpersönlich nimmt die Täuflinge in sein Reich auf. „Ich werde meine unbarmherzigen Häscher auf die Jagd schicken, damit sie mir recht viele Landratten zur Taufe bringen“, freut sich der Meeresgott schon diebisch auf das Ritual mit ganz speziellem Tiefseegebräu. Wer mutig genug ist, sich der Taufzeremonie zu stellen, erhält vom Meeresgott eine persönliche Taufurkunde.

Zur Veranstaltung gelten die regulären Eintrittspreise.

Abschlusskonzerte im Doppelpack in Rudolstadt

In Rudolstadt gibt es am Dienstag gleich zwei öffentliche Schuljahresabschlusskonzerte. Im Festsaal der Heidecksburg bringen ab 18 Uhr Absolventen der Kreismusikschule Rudolstadt ein facettenreiches Programm aus allen Musikepochen zur Aufführung. Im Schillerhaus singen die Mädchen und Jungen des Rudolstädter Gymnasiums ab 19.30 Uhr Stücke des aktuellen Choralbums „Wir sind nicht allein“.

Zu erleben sind dabei vorwiegend deutsche und englischsprachige Popsongs von „The Beatles“ bis zu „Felix Räuber“ (Polarkreis 18) und „Bukahara“ in spannenden Arrangements ihres Chorleiters Volkmar Haupt. Auch eigens für den Chor geschriebene Songs sind darunter.

Der Nachwuchschor der 5./6. Klassen wird an diesem Abend ebenfalls einen Auftritt absolvieren und seine einstudierten Lieder präsentieren. Geleitet werden beide Chöre von Heide Haupt, unterstützt von Volkmar Haupt am Klavier.

Sommerfest für Senioren in Remda

Der Seniorenbeirat lädt alle Seniorinnen und Senioren der Ortsteile der ehemaligen Stadt Remda-Teichel am Dienstag von 14 bis 17 Uhr zum Sommerfest in das Haus der Vereine nach Remda ein. Es soll ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen werden.

„Die Schüler der Grundschule werden mit einem kurzen Programm unterhalten, so dass viel Zeit zum Plaudern bleibt“, heißt es in der Ankündigung.

