Saalfeld/Rudolstadt. An den Schulen gibt es den Schülersturm vor der Ruhe, auf den Straßen die Ruhe vor dem Baustellensturm. Die Themen des Tages.

Den Sturm vor der Ruhe gibt es am Dienstag und Mittwoch nochmal an den Schulen im Landkreis. Bevor am Mittwoch die „Giftblätter“ verteilt werden, wird vielerorts noch gefeiert. Wie die Festwoche zum 60-jährigen Bestehen der Schule in Leutenberg aussah und wie die AWO-Schule in Rudolstadt die Chance auf 100.000 Euro feiert, haben wir für unsere Leserinnen und Leser aufgeschrieben.

Am Dienstag geht es munter weiter - zum Beispiel mit einem Report über das Schulfest am Saalfelder Heinrich-Böll-Gymnasium. Gleich nebenan, in der Marco-Polo-Grundschule, wird eine Baumgruppe eröffnet, die im März mit Fördermitteln gepflanzt wurde.

Die Themen der gedruckten Zeitung am Dienstag

Aber nicht nur Schulen spielen eine Rolle in der Dienstagausgabe. Die Ruhe vor dem Sturm gibt es auf einigen Straßen im Landkreis, die mit dem Ferienbeginn am Donnerstag zu Baustellen werden. In Saalfeld haben Bürger eine Diskussion über die Gerechtigkeit des Wahlsystems angestoßen, in Gräfenthal gibt der neue Bürgermeister ein erstes Zeitungsinterview und in Uhlstädt-Kirchhasel ist der Ortsbrandmeister überraschend zurückgetreten.

Die Polizei hat über zwei Unfälle mit Personenschäden und eine Geschwindigkeitskontrolle berichtet, bei der jeder Siebte zu schnell war, das Allianzhaus in Bad Blankenburg bekommt einen kinderreichen Chef und in Schwarzburg hat ein traditionsreiches Hotel, das zum Verkauf steht, jetzt ein Preisschild.

Was die Reporter heute angehen wollen

Damit die Mittwochausgabe ähnlich spannend und vielfältig wird, haben wir uns ein paar Fragen gestellt, die hoffentlich auch die Leser interessieren: Wie kommt der Potsdamer Platz ins Schwarzatal? Wie fällt die Entscheidung der Volksvertreter aus, wenn das Fußball-EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn und die konstituierende Sitzung des Kreistags gleichzeitig angepfiffen werden? Ein Alternativer hat schon mal öffentlich angekündigt, dass er schwänzen wird. Was machen die anderen?

Prof. Michael Kaufmann, für die Alternative für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in den neuen Kreistag gewählt, wird die konstituierende Sitzung am Mittwoch in Saalfeld wohl schwänzen. Er hat öffentlich angekündigt, wo er zur selben Zeit "aufläuft". © AfD | AfD

Außerdem berichten wir von den ersten Sitzungen der neuen Stadträte in Leutenberg und Gräfenthal und zeigen die Köpfe des Rudolstädter Kommunalparlaments auf einer ganzen Zeitungsseite im Bild.

Dynamischen Dienstag!

