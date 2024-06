Drognitz/Schwarzburg. Am Hohenwarte-Stausee und im Schwarzatal gab es am Montag jeweils einen Unfall mit Personenschaden.

Am Nachmittag fuhr ein Auslieferfahrer die Straße Hohenwarte-Stauseeweg aus Richtung Campingplatz Hopfenmühle kommend in Richtung Ortseingang Drognitz. Rund einen Kilometer nach dem Campingplatz kam der 30-jährige Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, versuchte das Fahrzeug wieder aus dem Straßengraben zu lenken und kollidierte in der Folge mit einem Baum am Straßenrand.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht, am Post-Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Unfallwagens.

Pkw bleibt quer zur Fahrbahn stehen

Bereits am Montagvormittag wurde ein 26-Jähriger durch einen Unfall auf der L 1112 im Schwarzatal verletzt. Der Mann fuhr die Schwarzburgerstaße von Schwarzburg kommend in Richtung Bad Blankenburg entlang. Rund 500 Meter vor dem „Schweizerhaus“ geriet der Mann mit seinem PKW gegen die Leitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Am PKW sowie der Leitplanke entstand Sachschaden, der 26-Jährige kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Von 12 Uhr an kam es daher zu Beeinträchtigungen mit einer zeitweisen Vollsperrung der Strecke bis gegen 13.15 Uhr.

