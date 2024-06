Saalfeld-Rudolstadt. Neues von der Kombus, aus dem Schillerhaus und aus der Stadtbibliothek in Rudolstadt

Änderungen im Busverkehr aufgrund Sperrungen in Bad Blankenburg und Teichröda

Im Zeitraum vom 20. Juni bis 12. Juli 2024 wird die Wirbacher Straße in Bad Blankenburg punktuell gesperrt. Die Busse der Städtedreieck mobil Linie S2 und 217 verkehren aus Richtung Unterwirbach entsprechend der gewohnten Linienführung. In Richtung Unterwirbach können die Haltestellen Siedlung/Kaufhalle und Sportschule nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird vor dem Kreuzungsbereich Straße der Deutschen Einheit / Prof.-Schmiedeknecht- Straße eingerichtet. Das teilt die Kombus mit.

Die Ortslage Teichröda ist vom 20. Juni bis 31. Juli 2024 in Richtung Remda voll gesperrt. Die KomBus- Linie 113 Rudolstadt – Erfurt verkehrt laut Umleitungsfahrplan ohne Halt über Sundremda von und nach Remda. Für die Verbindung zwischen Rudolstadt und Teichröda können Fahrgäste ersatzweise die KomBus-Linie 114 Rudolstadt - Weimar nutzen. Die Haltestellen Geitersdorf/Ort, Heilsberg und Eschdorf können im Sperrzeitraum nicht bedient werden.

Detaillierte Informationen und Fahrzeiten können am KomBus-Servicetelefon 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern sowie unter www.kombus-online.eu abgerufen werden.

Tüftlerzeit in der Stadtbibliothek Rudolstadt

Zur nächsten Tüftlerzeit wird am Donnerstag, dem 20. Juni,von 15 bis 17 Uhr in die Stadtbibliothek Rudolstadt eingeladen. Die Tüftlerzeit ist ein offenes Angebot für Tüftler (ab 8) und wird in Zusammenarbeit mit dem Schülerforschungszentrum Rudolstadt einmal im Monat zwischen 15 und 17 Uhr in der Aula der Stadtbibliothek durchgeführt. Dabei gibt es immer etwas Neues in den Bereichen Elektronik, Programmierung oder Technik zu entdecken.Eintritt: freiVoranmeldung: kinderbibliothek@rudolstadt.de oder 03672/486421

Schillerhaus sucht Rudolstädter Lieblingstexte

Zu Schillers Zeiten waren Lesegesellschaften eine beliebte Form der Geselligkeit. Man traf sich, um Briefe, Poesie und Literatur miteinander zu teilen. Im Schillergarten soll dies am Dienstag, dem 2. Juli, wieder aufleben. Deshalb sucht das Schillerhaus wieder die persönlichen Lieblingstexte der Rudolstädterinnen und Rudolstädter.. Das kann ein Gedicht sein, ein Brief oder die Lieblingsstelle aus einem Roman, die so beeindruckt hat, dass man genau diese Stelle aus dem Buch mit anderen teilen möchten. Anne Kies und Johannes Geißer vom Theater Rudolstadt werden die eingereichten literarischen Miniaturen mit schauspielerischer Verve im Sommergarten des Schillerhauses vortragen.

Die Teilnahme ist nicht schwer. Das Lieblingsgedicht, den Lieblingstext oder die Lieblingsromanpassage einfach bis zum 25. Juni an das Schillerhaus, entweder per E-Mail an Schillerhaus@rudolstadt.de oder den Text persönlich vorbeibringen Rudolstadt ist gespannt und freut sich auf literarischen Entdeckungen. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schillerhauses gern zur Verfügung: Per E-Mail: schillerhaus@rudolstadt.de oder telefonisch: 03672 486-470.

„Stammtisch Kunst“ in Saalfeld

Der Kunstverein Saalfeld e.V. trifft sich am Mittwoch, 19. Juni, ab 18.30 Uhr im Saalfelder Restaurant „Zum Pappenheimer“ zu seinem „Stammtisch Kunst“. Der Kunstverein Saalfeld e.V. ist ein Zusammenschluss von Kunstfreunden, - förderern und Künstlern, die ihre Aufgabe darin sehen, „für das Verständnis und den Sinn der Künste zu wirken, besonders aber die öffentliche Kunstpflege in der Region Saalfeld zu unterstützen“. Der 1991 gegründete Kunstverein zählt über 130 Mitglieder.