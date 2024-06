Saalfeld/Rudolstadt. An der Marco-Polo-Schule in Saalfeld gibt es jetzt eine weitere Baumgruppe. In Rudolstadt startet eine Aktion für die „Rivera“

Am Dienstag fand die feierliche Eröffnung der zweiten. Baumgruppe des seit vier Jahren bestehenden Baumwächterprojektes an der Marco-Polo-Grundschule Saalfeld statt. Dabei geht es um die Pflege der Bäume durch die Kinder und um ausreichend Schattenplätze auf dem Schulhof, der zur Westseite gehört und gerade am Nachmittag viel Sonne abbekommt.

Zehn Bäume waren Anfang April 2024 gepflanzt worden. Bei der Eröffnung der Baumgruppe, die durch Unternehmen der Region und mit Leader-Fördermitteln unterstützt wurde, sprachen neun Schüler zu den Baumarten in Form eines Steckbriefes und gaben wichtige Informationen. Neun weitere Kinder gossen gleichzeitig die Bäume symbolisch. Die Steckbriefe kann man jetzt auf Tafeln nachlesen.

Spendenaktion zur Instandsetzung der Schillershöhe

Die Stadt Rudolstadt ruft zu einer Spendenaktion auf, um die dringend notwendige Sanierung der historischen Schillershöhe zu ermöglichen. Diese Gedenkstätte, die 1830 anlässlich des 25. Todestages von Friedrich Schiller eingeweiht wurde, ist ein bedeutendes kulturelles Erbe und ein beliebtes Ausflugsziel.

Der Zugang zur Schillershöhe in Rudolstadt befindet sich aktuell in keinem guten Zustand. Deshalb startet die Stadt jetzt eine Spendenaktion. © Stadt Rudolstadt | Alexander Stemplewitz

In den letzten Jahren habe sich der Zustand der Schillershöhe jedoch stark verschlechtert. Vor allem die Witterung machten den Zugang zu diesem historischen Ort zunehmend schwierig und gefährlich. „Es ist unser Ziel, diesen wichtigen Teil unseres kulturellen Erbes zu bewahren und für zukünftige Generationen zugänglich zu machen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Der Anstoß für diese Initiative kam von Hannsjörg Steinmüller, einem engagierten Bürger, der auf die Notwendigkeit der Sanierung aufmerksam gemacht hat. Um die notwendigen Reparaturen und Renovierungen finanzieren zu können, hat die Stadt Rudolstadt ein Spendenkonto eingerichtet. Bei Überweisungen soll als Verwendungszweck „5900.0VW Schillershöhe“ angegeben werden, damit die Spende eindeutig zugeordnet werden kann.

Spendenkonten: Kontoinhaber: Stadt Rudolstadt, IBAN: DE47 8305 0303 0000 0001 08, BIC: HELADEF1SAR, Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt oder IBAN: DE48 8309 4454 0300 0130 31, BIC: GENODEF1RUJ, Volksbank eG Gera.Jena.Rudolstadt

Zusätzlich möchte die Stadt Geschäfte, Institutionen und andere Einrichtungen ermutigen, Spendenboxen aufzustellen, um so weitere Spenden zu sammeln. Die gesammelten Spenden können in der Stadtkasse von Rudolstadt eingezahlt werden. „Jede noch so kleine Spende trägt dazu bei, dieses wertvolle kulturelle Erbe zu bewahren“, heißt es.

Die Stadtverwaltung werde die eingehenden Spenden koordinieren und sicherstellen, dass sie vollständig für die Sanierung der Schillershöhe verwendet werden. Zusätzlich werden fortlaufend Fördermittel gesucht, um die Finanzierung weiter zu unterstützen.

Busse fahren ab Montag in Saalfeld anders

Aufgrund von Straßenbaumaßnahmen im Bereich Brauhauskreuzung bis Bahnhofsbrücke in Saalfeld kommt es ab Montag, den 24. Juni bis 31. Juli 2024 zu folgenden Änderungen im Buslinienverkehr:

Auf den Städtedreieck mobil Linien A, B und D sowie auf den KomBus-Linien 545, 547, 944 und 957 treten Umleitungsfahrpläne in Kraft.

Die Haltestellen Gorndorfer Straße, Geraer Straße sowie Brauhaus können im Sperrzeitraum von den Städtedreieck mobil Linien A und B nicht angefahren werden. Die Haltestellen Gorndorf, Kirche und Wohnheim werden stadtauswärts zusätzlich bedient.

Auf der Städtedreieck mobil Linie D entfallen die Haltestellen Industriestraße, Langenschader Straße und An der Heide 1. Die Haltestellen Stadtwerke, An der Heide 2 und ZWA werden zusätzlich bei jeder Fahrt bedient.

Die KomBus- Linien 545 und 944 können - von Unterwellenborn kommend - die Haltestellen Gorndorf, Wohnheim, Kirche, Geraer Straße, Gorndorfer Straße und Brauhaus während der Straßensperrung nicht anfahren.

Detaillierte Informationen und Fahrzeiten können am KomBus-Servicetelefon 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern sowie unter www.kombus-online.eu abgerufen werden.

Adventure Lab Cache in Saalfeld wird erweitert

Saalfeld - Die Veröffentlichung geht in die zweite Runde: Nachdem bereits zahlreiche Cacher Saalfeld/Saale besucht und den ersten Teil des Adventure Lab Caches absolviert haben, werden am 22. Juni 2024 weitere 40 Stationen enthüllt. Diese bereichern die Route um beeindruckende Orte wie die Villa Weidig, das Oldtimer Hotel, das Kunstufer in Remschütz und die alte Nähmaschinenfabrik.

Das Event zur Erweiterung des Adventure Lab Caches findet am Sonnabend von 14 bis 15 Uhr am Aussichtspunkt Am Döbritzhügel in Unterwellenborn statt.

Kristin Winkler, Manuela Franke und Lisa Schumann, die Initiatorinnen des Projekts, freuen sich über die rege Teilnahme und das positive Feedback der Community. „Es ist fantastisch zu sehen, wie viele Menschen durch unseren Adventure Lab Cache die Geschichte und Schönheit von Saalfeld entdecken“, sagt Kristin Winkler und ergänzt: „Mit der Erweiterung möchten wir noch mehr verborgene Schätze unserer Stadt zugänglich machen und den Austausch unter den Geocachern fördern.“

Manuela Franke betont: „Unser Ziel ist es, nicht nur die Geocaching-Community zu begeistern, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung des Tourismus und der lokalen Wirtschaft zu leisten. Wir sind stolz darauf, dass unser Projekt so gut angenommen wird und freuen uns auf viele weitere spannende Entdeckungen.“

Vortrag zur Ortsgeschichte in Bechstedt

Am kommenden Freitag (21. Juni) werden die Volkskundler Thomas Schwämmlein und Jana Kämpe in der Kulturscheune Bechstedt ihre Forschungen zur Regional- und Ortsgeschichte in Schwarzburg-Rudolstadt im 19. Jahrhundert vorstellen. Darüber informiert Burkhardt Kolbmüller vom KulturNaturHof und der Hofmosterei Bechstedt.

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Zeit, die in den Dörfern zu grundlegenden Veränderungen von Produktionsweisen, Eigentumsverhältnissen und Sozialstrukturen führten, haben sich in ähnlicher Weise auch in den anderen Orten der Region abgespielt - die Untersuchungen von Thomas Schwämmlein und Jana Kämpe zu dieser volkskundlich bislang wenig erforschten Zeitepoche sind deshalb auch über die konkreten Bechstedter Beispiele hinaus interessant.

Interessenten sind herzlich eingeladen.

