Rudolstadt. Rudolstadt investierte rund 100.000 Euro in die Sanierung der Sportstätte. Jetzt konnte sie noch vor den Ferien übergeben werden.

Vergangene Woche war es endlich soweit: Die neu sanierte Turnhalle der Staatlichen Grundschule Schwarza wurde offiziell übergeben. Mirko Schreiber (BfR), der 1. Beigeordnete der Stadt Rudolstadt, überreichte die Turnhalle feierlich an Schulleiterin Anne Glaser. Die Schüler, die lange auf diesen Moment gewartet hatten, organisierten ein buntes Programm mit Gesang, Tanz und Sport, um die Übergabe gebührend zu feiern. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung Rudolstadt hervor. Die Schillerstadt ist Träger der staatlichen Grund- und Regelschulen im Stadtgebiet.

Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen an der Sportstätte umfassten den Einbau eines neuen Prallschutzes an den Wänden, die Verlegung eines neuen Hallenbelags aus Linoleum inklusive der notwendigen Spielfeldmarkierungen sowie die Aufarbeitung der Basketballkörbe. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 100.000 Euro, von denen 80 Prozent durch Sportfördermittel finanziert wurden. 60 Prozent der Mittel kamen vom Land, 20 Prozent steuerte der Landkreis bei, und die restlichen 20 Prozent übernahm die Stadt Rudolstadt.

Rudolstädter Firma springt in die Bresche

Ursprünglich sollte die Halle bereits Anfang Februar übergeben werden. Leider stellte sich heraus, dass die Arbeiten des durch eine öffentliche Ausschreibung ausgewählten Auftragnehmers nicht die vereinbarte Qualität aufwiesen. Ein externer Gutachter stellte eine Vielzahl von Mängeln fest. Die Stadt beendete die Zusammenarbeit. Dennoch musste die Halle fertiggestellt werden, um den Schul- und Vereinssport wieder aufnehmen zu können. Der Speisesaal als dauerhaftes Ausweichquartier für die Schule war nicht akzeptabel.

Mirko Schreiber, 1. Beigeordnete der Stadt Rudolstadt, Nico Eberlein, Geschäftsleiter bei Eberlein & Schellenberger und zwei Mitarbeiter bei Eberlein & Schellenberger (von links) übergaben die Turnhalle an die Schüler der Grundschule Schwarza. © Stadt Rudolstadt | Michael Wirkner

Es musste daher im Rahmen einer Ersatzvornahme eine neue Firma gefunden werden, die in der Lage war, die Arbeiten in vollem Umfang zuverlässig und in hoher Qualität auszuführen. Hier konnte kurzfristig die Rudolstädter Firma Eberlein & Schellenberger gewonnen werden, die zeitgleich auch die Turnhalle der Grundschule Rudolstadt-West sanierte. „Wir sind froh, dass wir in so kurzer Zeit einen zuverlässigen und zudem ortsansässigen Partner gefunden haben, der die Halle in hervorragender Qualität für die Kinder und Sportler wieder herrichten konnte“, zeigte sich Mirko Schreiber dankbar.

Zeitrückstand mit Wochenendarbeit aufgeholt

Vor Ort dankte er auch dem Geschäftsleiter Nico Eberlein persönlich. Für Eberlein war die Sanierung der Turnhalle ein Herzensprojekt, da er selbst hier einmal im Mannschaftssport aktiv war. „Deshalb war es für mich selbstverständlich, dass wir hier kurzfristig eingesprungen sind und richtig Gas gegeben haben.“ Die Firma arbeitete teils auch am Wochenende, um die Turnhalle so schnell wie möglich für den Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung stellen zu können.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der erfolgreichen Übergabe der sanierten Turnhalle steht nun den Schülern und Vereinen in Schwarza eine moderne und funktionale Sportstätte zur Verfügung, „die den neuesten Standards entspricht“, wie es in der Mitteilung abschließend heißt.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: