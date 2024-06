Saalfeld/Rudolstadt. Zumindest der Polizei in Saalfeld waren am Morgen keine Vorfälle bekannt. Punktuell sorgte das Wetter jedoch für Erstaunen.

„Gestern war hier im Ort die Hölle los. Das hat noch keiner hier in der Region erlebt“, berichtete der Piesauer André Müller am Mittwoch, nachdem am Tag zuvor zwei bis drei Zentimeter große Eisbrocken in Form von Hagel über der Glasmachergemeinde niedergingen und in wenigen Sekunden zu einem Eisteppich wurden.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Solche heftigen Hagelschauer, aber auch Starkniederschläge und Sturmböen gab es am Dienstagabend eher punktuell im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. „Von größeren Schäden ist mir aus dem Landkreis bisher nichts bekannt“, sagte Saalfelds Polizeisprecherin Stefanie Kurrat am Morgen.

Aktuell gilt noch Vorwarnung vor Gewittern

Wie bereits bei der Unwetterwarnung Anfang des Monats, als vor Starkregen, Gewittern und Hochwasser gewarnt und diverse Veranstaltungen einschließlich des Festumzuges zum Stadtjubiläum abgesagt wurden, kam der Landkreis auch diesmal offenbar glimpflich davon.

Aktuell besteht für Saalfeld-Rudolstadt nur noch eine leichte Vorwarnung der Unwetterzentrale vor Gewittern. Am Abend soll sich das Wetter dann beruhigen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: