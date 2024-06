Saalfeld. Jürgen „Birdy“ Vogel gibt in der „Gerbergasse 18“ ein interessantes Interview über die Anfänge der Aufarbeitung im Landkreis Saalfeld

Um das Thema „Aufarbeitung“ im weitesten Sinne geht es in der neuen Ausgabe der Zeitschrift „Gerbergasse 18“, einem Projekt des Vereins Geschichtswerkstatt Jena. Auf den 72 Seiten findet sich auch ein spannendes Interview, das Redakteur Daniel Börner mit Jürgen „Birdy“ Vogel führte, der in 1990er Jahren das Referat Rehabilitierung im Landratsamt in Saalfeld leitete und dort das „Saalfelder Modell“ etablierte, um die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit im Landkreis voranzubringen. Der bis zum Jahr 1998 auf rund 800 Fälle angewachsene Bestand wird heute im Kreisarchiv Saalfeld-Rudolstadt aufbewahrt.

In dem Gespräch geht es bis weit zurück in die Wendezeit, um Vogels Engagement im Kreis um Pfarrer Walter Schilling in Braunsdorf und die „Offenen Arbeit“, das „Neue Forum“ und die Aufbruchstimmung im Herbst 1989. Auf die hemdsärmlige Anregung des damaligen Thüringer Innenministers Willibald Böck (CDU) „Gründen Sie doch ein Amt für Vergangenheitsbewältigung!“ fasste der Kreistag Saalfeld 1991 den Beschluss zur Einrichtung von zwei Stellen in der Verwaltung.

Stasi-Überprüfungen hatten anfangs Vorrang

Weil die Stasi-Überprüfungen am Anfang Vorrang hatten, seien „zu viele Leute mit ihren Schicksalen zu lange allein geblieben“, resümiert Jürgen Vogel. „Unser Modell bestand darin, zuzuhören und die Anliegen in eine Behördensprache zu übersetzen und vernünftige Anträge daraus zu machen, die letztendlich zu etwas führen. Viele Fälle wirken sich heute positiv für die Rente aus. Ob das ein nicht fertiges Abitur bei politisch verfolgten Schülern war oder bei Personen, die aus politischen Gründen exmatrikuliert worden waren oder das Studium abbrechen mussten“, so der Saalfelder.

In dem Gespräch über vier Seiten werden mehrere, zum Teil auch skurrile Einzelschicksale geschildert und wie man in Zeiten ohne Internet und Digitalisierung an die notwendigen Akten kam, denn politische Urteile wurden den Betroffenen zu DDR-Zeiten in der Regel nicht ausgehändigt. Man behalf sich mit Haftentlassungs- und Krankenbüchern, später wurde die Stasi-Unterlagenbehörde zur wichtigen Stütze der Aufklärungsarbeit.

Dreieinhalb Jahre Knast für RIAS-Hören auf dem Dorf

Er selbst habe erst im Laufe der Zeit verstanden, „warum unsere Eltern eigentlich so eine Angst hatten, was mit uns passieren könnte, weil wir selbst nicht wussten, was in den 1950er und 1960er Jahren los war. Dass da ein falscher Satz ausgereicht hat, und Leute für Jahre ins Zuchthaus gekommen sind. RIAS-Hören auf dem Dorf, das hat jemanden dreieinhalb Jahre in den Knast gebracht, solche Geschichten hatten wir ja auf dem Tisch. Das haben wir wirklich nicht gewusst“, so Vogel.

Die neue „Gerbergasse 18“ (Heft 110) ist im lokalen Buchhandel oder direkt über die Geschichtswerkstatt Jena erhältlich.

