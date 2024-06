Rudolstadt. Zwei Beispiele für gelungene Aktionen

Grünes Klassenzimmer: Schüler in Rudolstadt gestalten ihre Schule umweltfreundlich um

In einer gemeinschaftlichen Initiative hat der Förderverein der Regelschule „Friedrich Schiller“ in Rudolstadt, unterstützt von lokalen Unternehmen, eine naturnahe Umgestaltung des Schulgeländes durchgeführt. In den vergangenen Wochen wurden mit Hilfe der Schülerinnen und Schüler vier Apfelbäume gepflanzt und zwei Hochbeete angelegt.

Die neuen Hochbeete, die auch als Sitzgelegenheiten dienen, sind aus Europaletten, die von der Papierfabrik Jass zur Verfügung gestellt wurden. „Dieses Projekt fördert nicht nur die Verbundenheit der Schüler mit der Schule, sondern lehrt sie auch den verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzen und macht deutlich, wie wichtig blühende Pflanzen für unsere Umwelt sind“, erklärt Almut Steinmetz vom Förderverein. Sie dankte auch Michael Baldrich vom Awo-Jugend- und Familienhaus in Schwarza, der den Bau mit den Schülern anleitete.

Die Pflanzen und eine passende Gießkanne für die Neubepflanzung eines bereits bestehenden Beetes wurden dankenswerterweise von Petra Gentsch vom Rudolstädter Wohngarten zur Verfügung gestellt. „Es ist inspirierend zu sehen, wie junge Menschen zusammenkommen, um ihre Schulumgebung zu verbessern“, sagte sie bei der Übergabe und warb für die Berufsausbildung zum Floristen.

Zur Pflege der neuen Anpflanzungen übernehmen verschiedene Schulklassen Patenschaften, was zur dauerhaften Pflege und Erhaltung der Grünflächen beitragen soll. In den Ferien unterstützt der Hausmeister die Schüler. Der Förderverein hat für die Anschaffungen und die Gestaltung insgesamt etwa 3000 Euro investiert.

Mirko Schreiber, erster Beigeordneter der Stadt Rudolstadt und verantwortlich für die Schulen sowie Mitglied im Förderverein, lobte das Engagement aller Beteiligten: „Ich danke Frau Gentsch und den engagierten Schülerinnen und Schülern für ihre tatkräftige Unterstützung. Projekte wie diese sind ein wertvoller Beitrag zur Bildungslandschaft unserer Stadt.“

Diese Maßnahmen seien Teil einer fortlaufenden Initiative, die nicht nur das Lernen und den Alltag an der Regelschule „Friedrich Schiller“ bereichern, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten, so Schreiber.

Tolles Abschlussfest für Schwarzaer Förderschüler

Alle Schüler, Lehrer und weitere Mitarbeiter vom Pestalozzi-Förderzentrum in Rudolstadt-Schwarza nahmen zum Ende des Schuljahres bei Kaiserwetter an einem besonderen Abschlussfest in Uhlstädt teil, welches durch viele Sponsoren vom Flößerverein Uhlstädt, Firmen aus dieser Region und der Sparkasse Saalfeld/Rudolstadt finanziert wurde.

Mit großem Spaß und Begeisterung absolvierten alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren mit sonderpädagogischem Förderbedarf verschiedene Workshops am Ufer der Saale. © Beatrice Miller | Beatrice Miller

Mit großem Spaß und Begeisterung absolvierten alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren mit sonderpädagogischem Förderbedarf verschiedene Workshops am Ufer der Saale, zum Beispiel Bogenschießen, Besuch im Flößermuseum, sportliche Freizeit, Basteln eines Floßes, Hüpfburg, Stocktanz und eine Fahrt mit dem Schlauchboot oder dem Floß auf der Saale.

Für alle Schüler war dieses Fest ein besonderer Höhepunkt im Schulalltag und ein würdiger Abschluss für alle Anstrengungen im Schuljahr. „So ein gemeinsamer Ausflug konnte nur durch die Hilfe und Unterstützung aller Organisatoren des Heimat- und Flößervereins Uhlstädt durchgeführt werden. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, sagt Lehrerin Beatrice Miller. Zukünftig sei geplant, immer zum Ende des Schuljahres eine gemeinsame Aktivität mit allen Schülern durchzuführen und daraus eine Tradition entstehen zu lassen.