Saalfeld. Teilabschnitt der K129 nach Oberwirbach nach Sanierung wieder befahrbar

Mit der Aufbringung der Markierungen wurde am Montag die Sanierung eines rund 450 Meter langen Abschnitts der Kreisstraße 129 nach Oberwirbach abgeschlossen. Rund 510.000 Euro an Eigenmitteln investierte der Landkreis in das Bauvorhaben. Das teilt das Landratsamt mit. Am Donnerstag, 20. Juni, überzeugte sich Landrat Marko Wolfram vor Ort von der ordnungsgemäßen Mittelverwendung.

Landkreis investiert rund 510 000 Euro Eigenmittel

Entsprechend der Ergebnisse der Baugrunduntersuchung konnte in Teilbereichen der vorhandene Straßenkörper für die Erneuerung genutzt werden, so dass ein kompletter Ausbau vor dem Asphalteinbau nicht erforderlich war. In den verbleibenden Abschnitten erfolgte ein grundhafter Ausbau der Kreisstraße einschließlich eines erheblich aufgewerteten Wartebereichs der Bushaltestelle. Geplant wurde die Sanierung bereits in den Jahren 2022 und 2023 durch das Erfurter Planungsbüro IWST mit Niederlassung in Rudolstadt.

Nur minimale Einschränkungen

Um im Frühjahr dieses Jahres möglichst früh mit dem Bau beginnen zu können, wurden die Bauleistungen noch im Dezember 2023 vergeben. Auf Grund der günstigen Witterungsverhältnisse und auf Wunsch des beauftragten Bauunternehmens Streicher Jena, GmbH & Co.KG konnte bereits am 4. März mit den Ertüchtigungsarbeiten an der Umleitungsstrecke begonnen werden. Durch die Ertüchtigung des vorhandenen Feldweges, welcher von der Burgstraße Unterwirbach nach Oberwirbach führt und als Umleitungsstrecke genutzt werden konnte, gab es für die Anwohner und Bürger von Unterwirbach lediglich minimale Einschränkungen in Bezug auf die Erreichbarkeit der Ortslage Oberwirbach.

Ohne Mängel abgenommen

Nach Fertigstellung der Umleitungsstrecke begannen am 22. April die Straßenbauarbeiten auf der K129 Oberwirbach. Die Verkehrsfreigabe erfolgte bereits am 30. Mai, danach wurden in den Randbereichen die Restarbeiten an Mulden, Gräben und Banketten durchgeführt. Am 14. Juni wurde die Bauleistung ohne Mängel abgenommen. Das Hinweisschild für die Bushaltestelle wird in der kommenden Woche aufgestellt. Das Vorhaben wurde aus Eigenmitteln des Landkreises finanziert.