Saalfeld. Verkehr rollt seit Freitag über frisch saniertes Teilstück der B 85/B 281. Am Montag beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt.

(Fast) pünktlich zu Beginn der Sommerferien und wie vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) versprochen, rollt der Verkehr seit Freitagnachmittag wieder über die Nordtangente Saalfeld. Durch die Freigabe entfällt - zumindest ein Wochenende lang - die Umleitung des gesamten Durchgangsverkehrs durch die Saalfelder Innenstadt.

Vier Kilometer der Bundesstraße B 85 in Saalfeld waren seit April saniert worden. Zuletzt erfolgte die dieser Woche die Oberflächenmarkierung. © OTZ | Guido Berg

Am Montag beginnt dann zwischen Abfahrt Gorndorf, Brauhauskreuzung und Brücke am Güterbahnhof der dritte und letzte Bauabschnitt der Sanierung, die bereits im April mit dem teilweisen Umbau des Kreisverkehrs an der Star-Tankstelle und dem Bau der Zufahrt von der Nordtangente zum Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach begonnen hatte.

Kosten der Maßnahme bei gut zwei Millionen Euro

Seit Anfang Mai war dann die eigentliche Umgehungsstraße unter Vollsperrung saniert worden. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine turnusmäßige Instandsetzung der Fahrbahndeckschichten der Bundesstraße B 85 und eines Teilabschnittes der B 281. Die Instandsetzung im Bestand erfolgt nach Abfräsen der vorhandenen Schichten auf einer Länge von insgesamt ca. vier Kilometern im Bereich der Nordtangente und dem Anschluss der B 281 mit 4 cm Asphaltdeckschicht und 8 cm Asphaltbinderschicht einschl. Wiederherstellung der Markierung. Die Gesamteinbaufläche liegt bei ca. 44.000 m². Der Bund als Baulastträger investiert ca. 2,05 Millionen Euro für diese Instandsetzung.

Letzter Bauabschnitt hat vier Unterabschnitte

Der nächste Woche beginnende Bau der Abfahrt zwischen Industriestraße und Pößnecker Straße ist in vier Unterabschnitte gegliedert, die jeweils eigene Umleitungsvarianten zur Folge haben, „um Ein- und Ausfahrtsmöglichkeiten für die Gewerbetreibenden weitestgehend aufrecht erhalten zu können“, wie TLBV-Referatsleiterin Silke Schweitzer dieser Zeitung sagte. In Abstimmung mit der Stadtverwaltung Saalfeld hatte das TLBV dazu umfangreiches Material für die einzelnen Szenarien erarbeitet.

Nach aktuellem Stand der Planungen sollen die Arbeiten an der Nordtangente und den Zufahrten bis Anfang Oktober beendet werden.

