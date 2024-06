Bad Blankenburg. AC/DC-Songs auf der Fête de la Musique: Rockmusiker aus der Region widersetzten sich Gewitter-Warnungen und dem zeitgleichen Fußballspiel.

Ihr Sound dröhnte durch die Innenstadt von Bad Blankenburg: Bei der Fête de la Musique, gefeiert schon seit einigen Jahren in der Fröbelstadt, traten am Freitagabend Mad‘n Docs auf, eine Rockband aus der Region. „Zwei von uns kommen aus Bad Blankenburg und zwei aus Rudolstadt“, erzählten die Musiker in einer Pause.

von „Highway to Hell“ bis „Sweet Child O‘ Mine“

Vor dem Café „Flaier“ in der Stadthalle trotzten Mad‘n Docs gleich zwei Widrigkeiten. Zunächst war der Wetterbericht nicht auf ihrer Seite - und tatsächlich regnete es in der heißen Phase des Konzerts, so dass die wenigen Besucher Schutz unter Sonnenschirmen suchen mussten. Zudem lief parallel ein Europameisterschaftsspiel, weshalb der ein oder andere Rockfan vielleicht doch lieber vor dem heimischen Fernseher blieb. Rock oder Fußball, das ist natürlich auch eine schwere Entscheidung.

Die Musiker von Mad‘n Docs allerdings focht das alles nicht an. Die geringe Zuhörerzahl sei doch „für Bad Blankenburger Verhältnisse schon ganz gut“, hieß es aus ihren Reihen. Als spielten sie in einem vollen Stadion, sägten sie mit Songs von AC/DC, Bon Jovi, Guns N‘ Roses ein ganz dickes Brett. Gerade die heißen Sachen - von „Highway to Hell“ bis „Sweet Child O‘ Mine“ - kamen richtig gut rüber. Vielleicht war an diesem Abend das torlose Fußballspiel zwischen Frankreich und Niederlande doch die falsche Entscheidung. Die Musik jedenfalls spielte bei Mad‘n Docs.