Saalfeld/Rudolstadt. Nach Kontrolle mitten in der Nacht warten Verfahren auf eine Radfahrerin und einen Pkw-Fahrer. Die Polizeimeldungen vom Sonntag.

Zufälle gibt‘s: Just in der Nacht, als die Partyband „Swagger“ am ersten Tag des 36. Gänsemarktfestes den Gästen in Kaulsdorf einheizte, führte die Saalfelder Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle in dem Ort durch. „In der Nacht zu Samstag wurden in der Ortslage Kaulsdorf zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung festgestellt“, teilte die LPI Saalfeld am Sonntag mit.

Bei der Verkehrskontrolle sei gegen 1:15 Uhr bei einer 28-jährigen Radfahrerin ein Atemalkoholwert von über 1,8 Promille festgestellt, eine Blutprobenentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet worden. Beim Fahrer eines Pkw Renault sei nur wenige Minuten später festgestellt worden, dass er ebenfalls unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug geführt hat. „Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von über 0,7 Promille. Gegen den 60-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, heißt es im Polizeibericht.

Zeugensuche nach Unfallflucht in Rudolstadt

Zwischen Freitag und Sonnabend ereignete sich in der Lutherstraße in Rudolstadt ein Verkehrsunfall. „Ein dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw Mazda wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht“, so die Polizei in Saalfeld. Der unbekannte Fahrzeugführer habe sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Verursacher des Unfalls werden an die Polizei Saalfeld, Tel.:03671/560, erbeten.

