Königsee. Die Feuerwehr hat im frühen Montagmorgen fünf Menschen aus einem brennenden Haus in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) geholt. Eine Person ist im Anschluss gestorben.

Am frühen Montagmorgen ist ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Königsee ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete fünf Personen aus dem Haus. Ein Mensch verstarb nach dem Brand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr wurde zu dem Brand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Unterköditz gegen 2.45 Uhr gerufen, am Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange.

Nach Angaben des Sprechers war nur ein Mensch in dem Haus gemeldet, die anderen Personen seien ersten Erkenntnissen nach wohl zu Besuch gewesen. Zur Brandursache, zu den betroffenen Personen und dem entstandenen Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

dpa