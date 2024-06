Saalfeld. Wofür sich die Betroffenen nun verantworten müssen

Am Dienstag kam es bei Verkehrskontrollen in Saalfeld und Rudolstadt zu Beanstandungen, sodass die Betroffenen sich nun straf- bzw. ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten müssen. Wie die Polizei informiert, wurde ein 34-Jähriger in Saalfeld kontrolliert und während eines Drogentests ergaben sich Hinweise auf eine Cannabis-Beeinflussung. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Ohne Versicherung unterwegs

Eine 39-Jährige konnte bei einer Kontrolle in Rudolstadt keine Versicherung mitsamt Versicherungskennzeichen für ein motorisiertes Bike vorweisen. Darüber hinaus erbrachte ein Drogentest Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung der Fahrerin, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

