Königsee. Der Wohnhausbrand in Königsee hat ein zweites Todesopfer gefordert. Ein 13-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen.

Nach dem Brand in einem Wohnhaus im Königseer Ortsteil Unterköditz ist auch der 13-jährige Junge seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 71-Jährige war bereits in der Brandnacht gestorben.

In der Nacht zum Montag war es auch noch ungeklärter Ursache zu dem Brand in dem Haus in Königsee gekommen. In dem Haus befanden sich zur Zeit des Feuers insgesamt fünf Personen. Eine 35-Jährige konnte sich und zwei im Haus befindliche Kinder zunächst nach draußen retten. Die 71-jährige Hauseigentümerin sowie der 13-Jährige wurden durch die Feuerwehr gerettet. Sie kamen mit schwerer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die 71-Jährige erlag ihren Verletzungen. Nun ist auch der 13-Jährige verstorben.

Ermittlungen zur Ursache dauern an

Die Ermittlungen der Polizei Saalfeld zur Brandursache dauern an. Bisher gebe es keine Hinweise auf vorsätzliche Handlungen. Die zwei weiteren Kinder sowie die 35-Jährige wurden zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen, teilt die Polizei weiter mit.

