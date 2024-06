Saalfeld. Geldbörse und mehr gestohlen: Ermittlungen gegen 42-Jährigen

Mann begeht drei Diebstähle hintereinander und wird erwischt

Ein 42-Jähriger beging im Laufe des Donnerstags insgesamt drei Diebstähle und wurde schlussendlich dabei erwischt. Zunächst entwendeten er, und mutmaßlich eine weitere, bislang unbekannte Frau, die Geldbörse eines Kunden im Saalfelder Saalemarkt. Daraufhin wurde die Polizei informiert und konnte den Gesuchten im Nahbereich feststellen. Während des Einsatzes wurde dann noch bekannt, dass der 42-Jährige aus dem nahegelegenen Baumarkt einen Standventilator gestohlen hatte. Und darüber hinaus hatte er sich auch noch in einem Tierbedarfsgeschäft die Taschen gefüllt - all das Diebesgut wurde bei der Durchsuchung seiner Person sowie der mitgeführten Sachen sichergestellt und an die jeweiligen Eigentümer wieder herausgegeben. Der Beschuldigte muss sich nun strafrechtlich verantworten, die Ermittlungen dauern an.

Zu Bauarbeiten am Saalfelder Güterbahnhof: Verstöße festgestellt

Derzeit finden auf der Pößnecker Straße/ B85, im Bereich des Güterbahnhofes Straßenbauarbeiten statt. In der Folge wird der Verkehr per Einbahnstraßensystem aus Richtung Bahnhofsbrücke nach Saalfeld/ Gorndorf geführt. Polizeilicherseits wurden in den zurückliegenden Tagen vermehrt Verstöße gegen die Einbahnstraßenregelung festgestellt, sodass es zu entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen kam. Auch fortlaufend wird die Polizei die Einhaltung der Verkehrsvorschriften überwachen - somit ergeht an alle Verkehrsteilnehmer der ausdrückliche Hinweis, die geltenden Regelungen zu befolgen.

