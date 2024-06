Saalfeld. Dominique Lattich über die Woche mit einem Einblick in die Feuerwehr

Gerade die Feuerwehr stand in dieser Woche oft im Mittelpunkt des Geschehens im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Sie waren Retter, gleichsam aber auch Menschen, die mit tragischen Ereignissen umgehen müssen, ohne an ihnen zu zerbrechen. Allein das verdient Respekt – gerade dann, wenn man den Menschen bereits über viele Jahre einen solchen Dienst leistet.

Wir sprachen in dieser Woche auch mit Saalfelds Stadtbrandmeister, der mehr zu erzählen hat, als auf die Zeitungsseiten passen und die Herausforderungen der Kameraden vor Ort nehmen mindestens ebenso viel Platz in Anspruch, wie sich bei dem Treffen mit dem Innenminister herauskristallisierte. Es kommen Themen an die Oberfläche, die sonst nur hinter den Türen besprochen werden können und Gehör finden. – Aber nicht, weil es mega geheim ist, sondern eben nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betrifft: die Floriansjünger selbst, die teilweise Schreckliches sehen und sich jederzeit für den Rest der Bevölkerung – den wesentlich größeren Teil – zu jeder Tages- und Nachtzeit auf den Weg machen, um zu helfen.

Dominique Lattich © Dominique Lattich | Dominique Lattich

Umso mehr kann man sich nur wünschen, dass die Themen nicht nur „mitgenommen“, sondern auch zügig bearbeitet werden.

