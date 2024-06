Landkreis. Die Blaulicht-Einsätze vom Wochenende im Überblick

Überholmanöver mit Folgen

Eichicht/Hockeroda. Am Samstag gegen 11 Uhr überholte ein weißer Kleinwagen auf der B85 zwischen Eichicht und Hockeroda einen Pkw trotz Gegenverkehr. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste eine Fordfahrerin stark ab. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Opelfahrer zu spät und fuhr auf den Ford auf. Die 61-jährige Beifahrerin im Ford wurde dadurch verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Opel sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Für die Unfallaufnahme war die B85 etwa eine Stunde lang halbseitig gesperrt. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt fort, deshalb werden Zeugen gesucht. Meldungen nimmt die Polizei Saalfeld unter 03671/ 560 zur Vorgangsnummer 0167685 entgegen. An den Fahrer des weißen Kleinwagens wird appelliert, sich bei der Polizei zu melden.

Fahrzeug mit Farbe besprüht

Rudolstadt. Zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag 7 Uhr wurde ein weißer Mercedes-Lkw durch unbekannte Täter in den Farben blau, rot und schwarz besprüht. Das Fahrzeug parkte in der Rudolstädter Schillerstraße, Ecke Marktstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671/ 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 0166639 zu melden.

Auto kommt von der Fahrbahn ab

Drognitz. Am Freitagmittag befuhr eine 74-Jährige die abschüssige Zufahrt zum Campingplatz „Hopfenmühle“ aus Richtung Drognitz kommend. Nach einer leichten Linkskurve kommt ihr BMW nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr der Pkw etwa drei Meter den Abhang herunter und kam an einem Baum zum Stehen. Zur Rettung der Frau sicherte die Feuerwehr das Fahrzeug, welches später abgeschleppt wurde. Die Fahrerin wurde durch die Kollision verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Frontalzusammenstoß mit verletzten Personen

Bad Blankenburg/Watzdorf. Freitagabend musste die B88 zwischen Bad Blankenburg und Watzdorf nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Ein 79-Jähriger befuhr die Bundesstraße in Richtung Watzdorf und kam zirka 200 Meter nach einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn.

Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der entgegenkommende BMW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Drei Personen (die Beifahrerin und die Mitfahrerin des 79-Jährigen sowie der BMW-Fahrer) wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

