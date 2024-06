Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Was es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu feiern und gab und wer seit kurzem wo vermisst wird

Schiefer, Ziegel und Erfolg - Erfolgreiche Prüfungen für Nachwuchs-Dachdecker in Lehesten

Lehesten. Die Gesellenprüfung markiert einen entscheidenden Schritt in der Karriere eines Dachdeckers. In der Dachdeckerschule Lehesten traten 63 Prüflinge an, um ihre Fähigkeiten in diesem traditionellen Handwerk unter Beweis zu stellen.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Prüfungsaufgaben verlangten von den Teilnehmern nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch handwerkliches Geschick und Präzision. Die Prüfungen gliederten sich in verschiedene Schwerpunkt- und Nichtschwerpunktaufgaben. Die angehenden Dachdeckergesellen hatten jeweils 6 Stunden für ihre Schwerpunktaufgabe Zeit, ehe sie diese mit einem Fachgespräch abschlossen. Neben dieser Hauptaufgabe galt es für die Prüflinge auch zwei Nichtschwerpunktaufgaben zu meistern, die jeweils 3,75 Stunden in Anspruch nahmen. Dachabdichtungs-, Außenwandbekleidungs- sowie Dachdeckungstechniken markierten den Fokus der Gesellenprüfung. So musste unter anderem die Verkleidung einer Schornsteinwange in altdeutscher Deckung mit Schiefer sowie eine anspruchsvolle Biberschwanz-Doppeldeckung unter Berücksichtigung der Dachneigung angefertigt werden. Diese Techniken sind wesentliche Bestandteile des Dachdeckerhandwerks und erfordern präzise Arbeitsschritte und ein tiefes Verständnis der Materialien.

53 Dachdeckerinnen und Decker dürfen sich über die bestandene Prüfung freuen und werden in den Gesellenstand erhoben. Dies ist ein Beweis für die hohe Qualität der Ausbildung in den Betrieben und das Engagement der neuen Dachdecker-Gesellen. Besonders bemerkenswert sind die Leistungen von sieben Prüflingen, die sich aufgrund ihrer herausragenden Prüfungsleistungen für die German Craft Skills, den Deutschen Meisterschaften im Handwerk, qualifiziert haben. Diese Erfolge spiegeln nicht nur das individuelle Können wider, sondern auch die Stärke der handwerklichen Ausbildung. (Lea Maria Porsch)

Kubanische Klänge an der Strandbar in Rudolstadt

Bei passendem Wetter – strahlender Sonne – umhüllten am Samstagabend kubanische Klänge die Strandbar „Saalestrand“ an der Bleichwiese in Rudolstadt.

"Los Cuban Boys" am Saalestrand in Rudolstadt. © Dominique Lattich | Dominique Lattich

„Los Cuban Boys“ brachten Salsa- und Latino-Klänge bei freiem Eintritt zu Gehör und damit auch einige Ladys zum Tanzen. Kurz vor dem Anpfiff des EM-Spiels Deutschland gegen Dänemark verabschiedeten sie ihre Zuhörer schließlich in den Fußball-Abend – verbunden mit den besten Wünschen für die Nationalmannschaft: Lauthals teilt der Frontmann mit, dass er sich einen 8:0-Sieg für Deutschland wünscht, „Ich liebe Deutschland!“

Arnsgereuth: Street-Buddy möchte bitte zurückgebracht werden

Arnsgereuth. Mit einem Aufruf wandte sich eine Frau aus Arnsgereuth an die OTZ-Lokalredaktion: „Die Kinder aus Arnsgereuth vermissen ihren orangefarbenen Street-Buddy Aufsteller. Es hängt nicht nur ein finanzieller Wert daran, sondern auch eine Sicherheit zur Straßenüberquerung beziehungsweise ein Warnsignal für PKW und LKW. Wir wären dankbar, wenn der Entwender ihn wieder an Ort und Stelle abstellt.“ red

Der geklaute Street-Buddy aus Arnsgereuth wird schmerzlich vermisst. © privat | Privat

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: