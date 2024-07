Saalfeld. Dominique Lattich über ein Wochenende mit Weltflair

Wer sich am Wochenende darauf einlassen wollte, hatte die Gelegenheit, sich schon einmal auf das Rudolstadt-Festival einzustimmen. Musik gab es an mehreren Orten - die wohl exotischste aber an der „Strandbar“. „Es ist wie Urlaub“, sagte mir ein guter Freund, den ich an der Bleichweise getroffen habe. Ich lehnte mich kurz zurück, beobachtete die lachenden Gesichter, sah die Cocktails und den Sand... Recht hat er.

Dominique Lattich © Dominique Lattich | Dominique Lattich

Zeit, das Mobiltelefon und den Schreibblock aus der Hand zu legen und eine Pause einzulegen. Einfach mal die Musik genießen und die Wärme, auf die ich im Winter so sehnsüchtig gewartet habe.

Auch interessant

Meldungen Dachdecker, kubanische Klänge und geklauter Street-Buddy Von Dominique Lattich

Währenddessen gab es bereits mehr Festival- als Urlaubsfeeling in Bad Blankenburg, wo an mehreren Tagen das Lavendelfest mit einem umfangreichen Programm gefeiert wurde. Das können wir im Landkreis schon ganz gut. Und natürlich jubeln, wenn die Tore fallen. Schönen Wochenstart!

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: