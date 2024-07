Saalfeld. Spendenbereitschaft für Kinderhospiz in Tambach-Dietharz wächst unaufhörlich.

Die Kronkorken-Spendenbereitschaft für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz wächst weiter. Ein Fass allein war im Marktkauf in Saalfeld inzwischen zu wenig. Melissa Vock (links) und Anke Thön vom Marktkauf-Team nehmen daher nun ein weiteres Spendenfass in Empfang.

Wie Michael Senz vom sammelnden Verein mitteilt, kamen zusätzlich jüngst auch in Piesau 1,6 Tonnen Kronkorken innerhalb eines halben Jahres zusammen, die dem Verein bei einem Tuning-Treffen übergeben wurden. Der Verein ist überwältigt von der Unterstützung.

