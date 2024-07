Rudolstadt. 25.000 Besucher, Künstler aus 30 Ländern: Vom 4. bis 7. Juli ist Rudolstadt das Zentrum der Weltmusik

Bühnenaufbau im Heinepark

Montag, 17.30 Uhr: Während sich die Bleichwiese zusehends mit Wohnmobilen füllt, sind zur gleichen Zeit im Heinepark die Vorbereitungen für den Bühnenaufbau im Gange. Das Material ist bereits vor Ort. Zäune sperren das Festivalgelände inzwischen ab. Hier hat es gegenüber den vergangenen Jahren eine kleine logistische Veränderung gegeben. Das Zaunlager befindet sich nicht mehr in Höhe des ehemaligen Jahn-Sportplatzes, sondern am Eingang des Parkes auf der befestigten Fläche für Rad- und Skaterfahrer. An der Grenze zur Großen Wiese steht das Zelt für die Frühstücksversorgung der Gäste. Gerade wird die Deko mit Festival-Motiven angebracht. Erstmals seit Corona bietet die Rudolstädter Firma „Partyservice Café Brömel Catering & Eventmanagement“ diesen Service wieder hier an.

Im Heinepark liegt das Material für den Aufbau der großen Bühne bereit. © Heike Enzian | Heike Enzian

Erste Besucher auf der Bleichwiese

Montag, 16 Uhr: Auf der Bleichwiese in Rudolstadt haben am Montagnachmittag Uwe Schöttler und Uwe Baganz damit zu tun, das Quartier für die nächsten Tage einzurichten. Wenn es los geht, sind sie eine Truppe von 15 Leuten. Beide sind Stammgäste auf dem Festival. Uwe Schöttler kommt schon seit 30 Jahren nach Rudolstadt zum Fest. „Einfach wegen der Musik und der guten Stimmung“, wie er sagt. Sein absoluter Favorit in diesem Jahr ist Andi Valandi und Band aus Dresden, die am Sonnabend, 21 Uhr auf dem Neumarkt spielen. „Die habe ich hier schon mal als Straßenmusiker erlebt, jetzt treten sie im offiziellen Programm auf“, weiß er. „Ich habe mich einen Abend lang hingesetzt und durch die App gezappt und mir ein Programm aufgestellt“, ergänzt Uwe Baganz. Highlight für ihn sind immer die Überraschungen, die man gar nicht erwartet. „Wo willst du sonst so was sehen, wenn nicht hier“, sagt er. Beide loben die Atmosphäre. „Ich kenne kein Festival, das so entspannt ist wie dieses“, sagen sie.

Uwe Schöttler, Simone Naujuks und Uwe Baganz kommen aus Berlin und Umgebung und haben am Montag auf der Bleichwiese in Rudolstadt ihr Quartier aufgeschlagen. © Heike Enzian | Heike Enzian

Infos zum Fest

Rudolstadt ist vom 4. bis 7. Juli Gastgeber für Europas größtes Weltmusikfestival. Künstler aus mehr als 30 Ländern haben ihr Kommen zum Rudolstadt-Festival 2024 zugesagt, die auf etwa 30 Bühnen und Veranstaltungsorten zwischen Heidecksburg, Innenstadt und Heinepark auftreten. Etwa 25.000 Besucher pro Tag werden erwartet.

Der Länderschwerpunkt in diesem Jahr ist Deutschland. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, dem 4. Juli um 21 Uhr mit einem Konzert von Julian Marley, Sohn des legendären Reggae-Musikers Bob Marley im Heinepark.

Hier gibt es von nun an regelmäßig Neuigkeiten, viel Service für Einheimische und Gäste und spannende Geschichten rund um das Festival. Wir sind nah dran am Geschehen, schauen hinter die Kulissen, treffen interessante Leute, lassen Gäste und Mitwirkende zu Wort kommen. Viel Spaß mit dem Festival-Ticker.