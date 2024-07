Rudolstadt. Wo es eng wird in der Kreisstadt und wo es etwas zu feiern gab

Hier sind Straßen in Saalfeld gesperrt

Die Stadtverwaltung Saalfeld/Saale informiert über aktuelle Straßensperrungen und Einschränkungen: Im Zeitraum vom 8. Juli, 8 Uhr, bis 17. Juli kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Grabaer Straße“. Die Straße muss im Bereich der Einmündung zur Straße Am Schieferhof voll gesperrt werden. Grund sind Kanalbauarbeiten. Zudem muss im Zeitraum vom 8. Juli, 8:00 Uhr, bis 30. September die Straße „Am Schieferhof“ voll gesperrt werden.

Im Zeitraum vom 8. Juli, 8 Uhr, bis 20. Juli kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Hinter der Mauer“. Der Sackgassenbereich in Richtung Niedere Köditzgasse muss voll gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten für die Gasleitungsverlegung.

Im Zeitraum vom 12. Juli, 8 Uhr, bis 14. Juli, 1:00 Uhr, muss die Straße „Paul-Auerbach-Straße“ im Abschnitt zwischen Zufahrt zum Malergeschäft und Wendehammer aufgrund einer Veranstaltung voll gesperrt werden.

Im Zeitraum vom 11. bis 22. Juli müssen die Straßen im Bereich des Festplatzes „Am Weidig“ gesperrt werden. Grund ist das Volksfest.

Bis 5. Juli kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Webergasse“. Die Straße ist im Bereich von Haus-Nr. 35 aufgrund eines Gebäudeabbruchs i. A. des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (Gefahr in Verzug) voll gesperrt.

Bis 19. Juli ist die „Fritz-Reuter-Straße“ voll gesperrt. Hier erfolgen Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen i.A. der Saalfelder Energienetze.

Bis 31. Juli kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Adlerstraße“. Die Ausfahrt in Richtung Gorndorfer Straße im Bereich des „Netto“ ist voll gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten für die Herstellung des Strom- und Gasnetzanschlusses und die Baufelderweiterung in Richtung Adlerstraße.

Bis 31. August kommt es zu Einschränkungen im Bereich „Kurze Straße“ / „Herrengrabenstraße“. Die Kurze Straße ist voll gesperrt, die Herrengrabenstraße im Teilabschnitt ab der Einmündung Kurze Straße. Grund sind Tiefbauarbeiten für Leitungsverlegungen. Die Zufahrt zum nicht beeinträchtigten Abschnitt der Herrengrabenstraße erfolgt über den ampelgeregelten Verbindungsweg (aus Richtung Kapellenstraße).

Bis 23. Oktober kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Schloßberg“. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Hannostraße und Festplatz Am Weidig für den Fahrverkehr und den Fußgängerverkehr voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Neuverlegung von Versorgungsleitungen i. A. des ZWA Saalfeld-Rudolstadt und der Saalfelder Energienetze GmbH. Die Umleitung ist innerörtlich ausgewiesen. Für den Zeitraum des Volksfestes wird die Sperrung aufgehoben.

Bis 30. November kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Alte Freiheit“. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Friedensstraße (Meininger Hof) und Schloßstraße für den Fahrverkehr und den Fußgängerverkehr voll gesperrt. Hier werden Tiefbauarbeiten zur Neuverlegung von Versorgungsleitungen i. A. des ZWA Saalfeld-Rudolstadt und der Saalfelder Energienetze GmbH durchgeführt.

25 Jahre Seniorenresidenz Rudolstadt

Die K+S Seniorenresidenz in Rudolstadt-Cumbach feierte am 1. Juli ihr 25-jähriges Bestehen. Vor zahlreichen Gästen würdigte Bürgermeister Jörg Reichl die Leistungen der Einrichtung und betonte ihre Bedeutung für die lokale Gemeinschaft.

Bis 2023 war die Stadt Rudolstadt Mitgesellschafterin der K+S Seniorenresidenz, was eine enge Verbindung und Unterstützung zur Förderung der Einrichtung ermöglichte. Reichl lobte das Team aus Pflegekräften und Mitarbeitern, „deren Arbeit wesentlich zur Lebensqualität der Bewohner beiträgt“. Zudem hob er hervor, wie die Einrichtung durch Wohnformen wie das „Betreute Wohnen“ die Lebensqualität verbessert hat.

Neben den Wohnangeboten lobte Reichl auch die aktive Einbindung der Senioren in das gesellschaftliche Leben Rudolstadts. Partnerschaften mit lokalen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wie dem Kindergarten „Sputnik“ und der Fröbelschule fördern den Austausch zwischen den Generationen und bereichern das Leben in der Residenz.

Sommer-Café im Bürgerpark

Zum Sommercafé wird am Mittwoch, dem 3. Juli, von 14 bis 17 Uhr im Bürgerpark Kopernikusweg eingeladen.

Schon lange bevor der Ausbau der Brachflächen am Kopernikusweg 3 zum Bürgerpark begann, bot das Mitarbeiterinnenteam der Begegnungsstätte in den Sommermonaten eine kleine Gastronomie an, um den dort lebenden Menschen Abwechslung zu bieten. Nach fast 10 Jahren und dem intensiven Ausbau zum Bürgerpark ist das einmal wöchentlich stattfindende Sommercafé nicht mehr wegzudenken.

Jeden Mittwoch treffen sich dort die unterschiedlichsten Menschen, um bei Thüringer Kuchen, kühlen Getränken, Eis und natürlich Gegrilltem gemütlich beisammen zu sein. Das Sommercafé hat sich mittlerweile über die Grenzen von Rudolstadt hinaus herumgesprochen, und auch viele Besucherinnen und Besucher von außerhalb nutzen dieses tolle Angebot.

