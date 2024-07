Saalfeld. Dankgottesdienst in der katholischen Kirche in Saalfeld für Bruno Wagner und Georg Schuchardt

Die Feier eines Priesterjubiläums ist für die hiesige Region eine Seltenheit. Am Sonntag, 30. Juni, wurde gleich dreimal dieses besondere Fest gefeiert. Alle Jubilare sind Priester in der Katholischen Großpfarrei Corpus Christi. Dazu gehören als Pfarreisitz Saalfeld und Orte wie Rudolstadt, Schwarza und Bad Blankenburg.

Schauspielerische Einlage in Schwarza

In Schwarza konnte Pfarrer Joachim Vockrodt dankbar auf sechzig Jahre Dienst als Priester zurückblicken. Er feierte mit seiner Gemeinde in der Pfarrkirche Schwarza einen Dankgottesdienst, wo er seit 1967 tätig ist. Für das sich anschließende fröhliche Beisammensein,wurde viel Kultur, aber auch ein großes kulinarisches Verwöhnprogramm vorbereitet. Höhepunkt war das von allen schauspielerisch talentierten Gemeindemitgliedern gestaltete Theaterstück.

Pfarrer Bruno Wagner und Pfarrer Georg Schuchardt feierten ihr vierzigjähriges Jubiläum gemeinsam in Saalfeld. Am 30. Juni 1984 spendete Bischof Joachim Wanke beiden, ebenfalls im Dom von Erfurt, das Sakrament der Priesterweihe. Aus diesem Grund luden sie zum Dankgottesdienst in die Katholische Pfarrkirche „Corpus Christi“ nach Saalfeld ein.

Georg Schuchardt ist seit dem 5. Juli 2012 Pfarrer in Rudolstadt. Bruno Wagner war viele Jahre Pfarrer in Saalfeld und lebt jetzt dort im Ruhestand.

Diakon Matthias Kugler hielt die Festrede

Auf besonderen Wunsch der beiden Jubilare hat Diakon Matthias Kugler die Festpredigt gehalten. Das hatten sie vorher ein wenig geheim gehalten. Diakon Kugler war einige Jahre - sehr beliebt - am Kirchort Bad Blankenburg tätig und hat im September 2023 eine Gemeinde in Erfurt übernommen.

An den Gottesdienst schloss sich in der zweiten Tageshälfte ein gemütliches Beisammensein im Saalfelder Pfarrgarten an. Auch hier waren kulinarische Überraschungen liebevoll vorbereitet. „Thüringer Weihrauch“ versprach dabei Gutes und Deftiges vom Rost.

Der Rudolstädter Posaunenchor sorgte für die musikalische Umrahmung. Außerdem gab es ein sehr beeindruckendes Konzert mit der Saalfelder Familien Schola. Es blieb der Eindruck, dieses Fest ließ die einzelnen Kirchgemeinden wieder ein Stück zusammenwachsen.