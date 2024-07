Saalfeld-Rudolstadt. Alle Blicke sind in diesen Tagen in die Festivalstadt gerichtet, doch es gibt noch mehr Nachrichten

Königsee. Zur Stadtratsitzung noch angekündigt, jetzt ist es offiziell: Der Rotary-Club Rudolstadt unterstützt mit 700 Euro einen Gratis-Waldseebad-Eintritt für Kinder unter bestimmten Konditionen. Dazu übergab der neue Präsident des Rotary-Clubs Rudolstadt Gunther Kranert symbolisch einen Scheck an Bürgermeister Marco Waschkowski. Dieses Geld soll den Kindern (0-16 Jahre) freien Eintritt in das Waldseebad in Königsee ermöglichen, allerdings nur vormittags, werktags und im Monat Juli 2024. Ab 13 Uhr und am Wochenende ist der normale Eintrittspreis von 2,50 Euro zu zahlen. Kinder unter einem Meter Körpergröße haben allerdings generell freien Eintritt..

Ordnungsamt Königsee warnt Hundehalter vor Giftködern

Königsee. Das Ordnungsamt Königsee hat für das Rinnetal-Gebiet eine offizielle Warnung veröffentlicht. In dem auf der kommunalen Webseite veröffentlichten Text heißt es an alle Hundehalter gerichtet: „Bitte besonders auf Ihre Tiere achten! Aus der Bevölkerung kamen mehrere Hinweise, dass möglicherweise Giftköder ausgelegt wurden. Betroffen sind die unterschiedlichsten Stellen im Stadtgebiet. Ein Hund ist bereits verstorben.“ Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt bitten man außerdem betroffene Hundehalter, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

