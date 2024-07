Saalfeld. Meldungen der Polizei vom Montag

Entgegen der Einbahnstraße gefahren

Es passiert immer wieder, dass Verkehrsteilnehmer im Baustellenbereich in der Pößnecker Straße in Saalfeld gegen die dort geltende Einbahnstraßenregelung verstoßen. Für neun Fahrer wurde es jetzt teuer. Am Sonntag, in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr, führten Beamte des Inspektionsdienstes in Saalfeld in der Pößnecker Straße eine Verkehrskontrolle durch. Es wurden neun Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche entgegengesetzt der dortigen Einbahnstraße fuhren. Sie müssen nun ein Verwarngeld zahlen.

Kradfahrerin bei Unfall verletzt

Am Freitag, gegen 14.30 Uhr befuhr die 42-jährige Fahrerin eines Motorrades die B 281 aus Richtung Saalfeld kommend in Richtung Pößneck. In Höhe Abfahrt Oberwellenborn beabsichtigte sie, den vor ihr befindlichen 73-jährigen Fahrer eines PKW zu überholen. Dabei unterschätzte sie offenbar den seitlichen Abstand zum PKW und streifte diesen seitlich. Sie verlor die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Fall. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: