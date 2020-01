Lutherschriften aus Eisenach bleiben weiter verschollen

40 Jahre zurück, im Dezember 1979: Da werden auf Schloss Friedenstein in Gotha fünf Gemälde mit einem damaligen Wert von 4,5 Millionen D-Mark gestohlen – etwa von Jan Brueghel dem Älteren und Hans Holbein. Jetzt sind die Gemälde wieder aufgetaucht. Wenige Tage, nachdem ein weiterer Kunstraub aus dem Grünen Gewölbe in Dresden groß Schlagzeilen machte. Das weckt Erinnerungen an eine Tat in Eisenach 2013 – nicht ganz so spektakulär, dennoch schmerzhaft.

Flugschriften Luthers bis heute verschollen

Dr. Jochen Birkenmeier, Leiter des Lutherhauses, war zu dieser Zeit noch nicht offiziell im Amt, da verschwanden am 12. Juli zwischen 10 und 14 Uhr aus einer Vitrine in der ersten Etage des Museums drei Flugschriften Martin Luthers. Bei den gestohlenen Dokumenten handelte es sich um Luthers Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“ (1520), den Druck „An die Radherrn aller stedte deutsches lands, das sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“ (1524) und „Eine Predigt, das man Kinder zur Schulen halten solle“ (1530). Wieder aufgetaucht ist keine der Schriften, bis heute sind sie wie vom Erdboden verschluckt.

Besucher und Museumsmitarbeiter polizeilich überprüft

Die Diskussion um die Finanzierung der Sicherheit in Museen ist durch die jüngsten Vorfälle neu entflammt. Wie viel Sicherheit kann sich ein Museum überhaupt leisten bei all den anderen Aufgaben, die es zu bewältigen hat? Damals hatten die Ermittler für den Diebstahl im Lutherhaus einen mutmaßlich Tatverdächtigen ausgemacht, dem man die Tat am Ende aber nicht nachweisen konnte. Das Verfahren musste eingestellt werden. „Neue Ermittlungsansätze gibt es seitdem nicht“, teilt Polizeisprecherin Alexandra Hoodt mit. Damals seien 86 Besucher und Mitarbeiter des Museums polizeilich überprüft und befragt worden.

Birkenmeier erinnert sich an diese Zeit. „Die Tat geschah zur Unzeit“. Damals gehörte das Museum noch dem Wartburg-Verlag, man erarbeitete die neue Struktur einer Stiftung für das Haus – dann diese Geschichte. Es sei auch für die Mitarbeiter keine einfache Zeit gewesen, beschreibt er. Auch sie waren Befragungen und Ermittlungen ausgesetzt. Hinzu kam die öffentliche Wahrnehmung.

Investitionen in die Sicherheit nicht auf die lange Bank schieben

Die Vitrinen damals entsprachen nicht heutigen Sicherheitsstandards. Das Lutherhaus hat im Rahmen seiner Modernisierung natürlich neu in die Sicherheit investiert, sagt Jochen Birkenmeier. Dazu gehörte auch eine fachliche Beratung durch die Kripo. Details nennt er auch heute nicht. Aber die Finanzierung in die Sicherheit bleibe letztlich ein Spagat für jeden Museumsleiter, betont der Chef des Lutherhauses.

Wie sicher sind Museen? Eine Frage, die auch den Präsidenten des Thüringer Museumsverbandes Thomas T. Müller umtreibt. Er betonte auf Nachfrage, dass im Zuge dieser Diskussion anstehende Investitionen in die Sicherheit der Häuser nicht auf die lange Bank geschoben werden dürften. Müller gibt aber zu bedenken, dass Häuser, wie das Grüne Gewölbe in Dresden oder das Bode-Museum in Berlin, die zu den am besten gesichertsten Häusern gehören, am Ende eben doch nicht sicher seien. Man müsse versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, dazu müssten aber Träger auch Gelder zur Verfügung stellen.

Kostenfragen müssen diskutiert werden

Für Birkenmeier, im Jahr 2013 selbst betroffener Leiter, ist es eine generelle, gesellschaftlich zu führende Diskussion. „Was ist es der Gesellschaft wert, solche historischen und wertvollen Stücke zu zeigen?“ Alle Häuser, aber eben vor allem Museen in kleineren Städten, stehen unter wirtschaftlichem Druck. Alte Häuser kosten. „Diese Kostenfragen, zum Beispiel in die Instandhaltung, werden zu wenig gesehen und diskutiert“, so der Lutherhaus-Direktor.

Nimmt man allein dieses Beispiel: Muss die Polizei wegen eines Alarms zu einem Museum ausrücken und am Ende stellt sich heraus, es ist ein Fehlalarm, kommt die Rechnung von der Polizei. Laut Alexandra Hoodt ist der Kostenschuldner bei aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen der Konzessionär. Für alle anderen Alarmanlagen ist es der Anlagenbetreiber. Wie viele Fehlalarme es in den Museen im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion jährlich gibt, will die Polizei nicht sagen.

Fragen der finanziellen Verantwortlichkeit

Für Birkenmeier ist auch ein anderes Thema wichtig, wenn man über Sicherheit redet. Die Frage des Sammlungsgutes und wie viel Museen überhaupt bewahren sollen und können. „Das sind oft Kämpfe, die man von außen nicht sieht – die mit der Sammlung, der Bewahrung und Erschließung, Erfassung und Digitalisierung“, argumentiert Jochen Birkenmeier.

Der Lutherhaus-Direktor rechnet nicht damit, dass die Debatte um die Sicherheit entscheidende Verbesserungen für die Museen bringt. Schließlich müsse am Ende jemand die Verantwortung, vor allem die finanzielle, dafür übernehmen. „Es wird vielleicht in Einzelfällen Unterstützung geben, in manchen Fällen eine Überprüfung“, schätzt er.

Die Lutherschriften bleiben weiterhin zur Fahndung ausgeschrieben, sagt die Polizei. In diesem Kontext erbittet die Kripo Gotha auch nach so vielen Jahren Zeugenhinweise. Wo sind die Schriften aufgetaucht oder wo wurden sie zum Kauf angeboten?

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 03621/78 14 25 entgegen.