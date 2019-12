Martinskirchquartier in Apolda eingeweiht

Die Kanäle sind erneuert, die Straßen asphaltiert, die Gehwege gepflastert, die Grünanlagen angelegt und das Dobermanndenkmal steht auch am neuen Platz. Und das auf einem der ältesten Böden von Apolda. So wurde die Martinskirche, die einst außerhalb der Stadtmauern lag, erstmals im Jahre 1119 erwähnt. Das ist längst Geschichte. Die wird nun fortgeschrieben. Denn offiziell eingeweiht wurde das sanierte Martinskirchplatz-Quartier im Rahmen des „Lebendigen Adventskalender“. Die Firma Mütze & Rätzel hatte die Bauarbeiten ausgeführt.

Dass das „Schattendasein“ des Quartiers nun endet, betonte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand. Nach dem 2016 ein Planungswettbewerb initiiert worden war, bei dem sich das Büro Wittig & Rietig mit einem „organischen Entwurf“ durchsetzte, der sich gut ins Vorhandene einfügte und alte Wegebeziehungen berücksichtigte, so Eisenbrand.

Zur Gesamtinvestition von rund 1,7 Million Euro gehörte nicht nur die Platzgestaltung an sich, sondern ebenso die Sanierung von Steinweg, Ritterstraße, Martinsgasse und Mönchsgasse. Sämtliche Medien – von Wasser über Abwasser bis Elektro – wurden erneuert. Neue Straßenleuchten kamen hinzu, Bäume wurden gepflanzt, Bänke aufgestellt. Im Frühjahr sollen noch Hängematten installiert werden.

Ein Schmuckstück ist das Dobermanndenkmal, das von der Teichgasse an die Martinskirche umzog und nun besser zur Geltung kommt.

85 Prozent der Gesamtinvestitionssumme werden übrigens über Fördermittel abgedeckt.

Das gesamte Areal ist verkehrsberuhigt.

Dass es baulich eine wechselvolle Geschichte erlebte, weiß Heimatforscher Martin Dornheim. So recherchierte er, dass Mitte der 1930er-Jahre um den Platz rund ein Dutzend Wohn- und Geschäftshäuser standen. Die bebaute Fläche habe um die 2100 Quadratmeter betragen. Häuser, die quasi einen großen geschlossenen Innenhof bildeten, hätten am Steinweg ebenso gestanden wie in der Martinskirchgasse und An der Kirche. Es habe dort zahlreiche Geschäfte gegeben – Buchbinder, Schuhmacher, Frisör, Holzhändler, „Schriftmacher“, Böttcher, Wäsche- und Kurzwarenladen sowie einen Glaser. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden die ältesten Häuser – sie standen An der Kirche direkt gegenüber der Martinskirche – beim Hochwasser 1953, das das ganze Quartier unter Wasser gesetzt hatte.

Mit den Jahrzehnten waren die Häuser nach und nach abgerissen worden, so dass der Platz leer wirkte. Die letzten Gebäude fielen im Jahre 2017 im Steinweg.