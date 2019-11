In Weimar folgten etwa 150 Menschen dem Aufruf der Organisatoren. Dabei wurde eine Resolution zum Klimanotstand an den Oberbürgermeister übergeben.

Erfurt. Im Rahmen eines weltweiten Klimastreikes der Bewegung „Fridays for Future“ gingen am Freitag in Thüringen mehrere Hundert junge Menschen auf die Straße.

Mehrere Hundert Thüringer bei weltweitem Klimastreik

Mehrere Hundert junge Menschen haben sich am Freitag in Thüringen am weltweiten Klimastreik der Bewegung „Fridays for Future“ beteiligt. Allein in Erfurt versammelten sich nach Polizeiangaben rund 200 Teilnehmer, überwiegend Schüler und Studenten, vor dem Hauptbahnhof.

In Weimar folgten etwa 150 Menschen dem Aufruf der Organisatoren, in Heiligenstadt etwa 100, in Gera und Gotha jeweils 50. Auf Plakaten und Transparenten verlangten die Demonstranten unter anderem den Ausstieg aus der Kohleförderung. Weitere Aktionen waren im Laufe des Freitags in Jena und Mühlhausen geplant.

Aktueller Anlass ist die UN-Klimakonferenz, die am Montag (2. Dezember) in Madrid beginnt. Im Vorfeld des Treffens hatten Vertreter von Fridays for Future der Bundesregierung Untätigkeit vorgeworfen.

Von der Landesregierung forderte der Umweltverband BUND, ihre Anstrengungen beim Klimaschutz zu verstärken. Nötig seien jährlich verbindliche Einsparziele beim Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2). Der Verband verlangte erneut eine Streichung der Subventionen für den Flughafen Erfurt-Weimar, Fliegen gilt als klimaschädlich.

„Fridays for Future“-Demo in Weimar