Abgabe für Fußball-Amateurvereine notwendig

Schon in jungen Jahren locken Spitzenvereine die Talente. Doch die Fußballbasis muss gestärkt werden.

Das Sommermärchen 2021 war für Deutschland beendet, bevor es richtig angefangen hat. Deutschland schied bei der Fußball-Europameisterschaft bereits im Achtelfinale aus.

Das Team von Jogi Löw hatte die Vorrunde nur mit großen Mühen überstanden. Dass Deutschland im Turnierverlauf aufblüht, darauf ließ nach den vergangenen Jahren wenig hoffen. Es ist wie bei einem Abiturienten, der sich mit Müh’ und Not durch die Oberstufe schleppt. Er wird nicht plötzlich im Abitur nur die Note eins plus einsammeln. Das Nationalteam hatte zu viele Spiele gegen die großen Nationen verloren, was sich nun gegen England fortgesetzt hat. Der DFB hatte den richtigen Zeitpunkt verpasst, auf einen neuen Trainer zu setzen.

Die EM-Spiele zeigen, wie sehr die Fans auf den Rängen gefehlt haben. Angesichts der nicht überstandenen Corona-Pandemie bleibt es jedoch verantwortungslos, wie dicht die Zuschauer gedrängt sind. Aber klar, die UEFA will den TV-Sendern und Sponsoren eine schöne Kulisse bieten und zumindest einen Teil der Eintrittsgelder kassieren – Kommerz halt. Der Fußball krankt daran, dass schon zu früh nur das Geld zählt. Es ist unnormal, dass bereits 13- oder 14-Jährige mit hohen Summen in Nachwuchsleistungszentren der Profivereine gelockt werden. Teils zahlen Klubs auch den Eltern Gehälter, nur um sich deren Kinder zu sichern.

Über diesem Wettrüsten dürfen wir nicht vergessen, wer wirklich Basisarbeit leistet. Nicht der FC Bayern München, nicht Borussia Dortmund oder RB Leipzig. Tausende Fußballvereine im Land führen die Bambinis an den Sport heran. Dies verdient eine bessere Finanzausstattung als bislang. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) schüttet jährlich 1,1 Milliarden Euro Fernsehgeld an die Erst- und Zweitligisten aus – fünf Prozent davon sollten von der DFL an die Basis fließen. Das wäre echte Solidarität, von der langfristig alle profitieren. Selbst das Nationalteam.

