Leitartikel Am Vorhaben festhalten

Kommt er nun oder kommt er nicht? Ein zweiter Standort für die Landesfeuerwehrschule bleibt weiter im Gespräch. Auch wenn für den Feuerwehrverband die Sache klar scheint und alle Kraft ins ostthüringische Bad Köstritz gesteckt werden soll.

Erinnern wir uns zurück: Kurz vor der Landtagswahl sorgte Innenminister Georg Maier (SPD) mit seinem Vorstoß, einen zweiten Schulstandort zu prüfen, für Aufsehen. Beim Feuerwehrverband war man nicht sonderlich begeistert von dieser Idee, auch von Wahlkampfgetöse war die Rede. Aber: An der Basis sorgte der Vorstoß zumindest für anerkennende Beachtung. Denn nicht nur die über zwei Jahrzehnte aufgelaufenen baulichen Defizite in Ostthüringen sind ein Problem bei der Ausbildung der zu einem übergroßen Teil ehrenamtlichen Brandschützer.

Bad Köstritz ist als entlegener Standort auch bei der Anreise mit großem Aufwand verbunden. Ein zentraler gelegenes Objekt könnte Abhilfe schaffen – zumal immer klar gewesen ist, dass ein neuer Standort nicht dazu führen soll, dass Bad Köstritz seine Landesfeuerwehrschule verliert. Deshalb würde auch das Argument, die Regierenden verlagerten alle wichtigen Einrichtungen nach Erfurt oder ins dortige Umland nicht tragen.

Es ist richtig, dass Maier an seinem Vorhaben festhält und mittels Machbarkeitsstudie und Fachgutachten untersuchen lässt, welche Chancen sich bieten. Das bezieht selbstverständlich auch die Möglichkeit ein, dass es ein zweites Objekt nie geben wird. Jetzt aber voreilig das Thema zu begraben, wäre fahrlässig. Das Geld, das in die Untersuchungen investiert wird, ist richtig angelegt. Denn Aus- und Weiterbildung der Brandschützer muss so gut wie möglich erfolgen. Nur ihre Kompetenz ist es, die im Ernstfall Leben rettet. Dafür muss sich alle Mühe lohnen.

