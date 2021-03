Ambitioniertes Ziel

Über 40 Prozent der israelischen Bevölkerung sind bereits zweimal gegen Covid-19 geimpft, in Deutschland erst knapp drei Prozent. In Großbritannien haben 32 Prozent der Menschen die erste Impfung erhalten, in Deutschland sechs Prozent. Selbst die USA, in denen der Kampf gegen die Pandemie erst Ende Januar begann, haben Deutschland bereits meilenweit hinter sich gelassen: 30 Millionen Bürger sind dort doppelt geimpft, hierzulande noch nicht einmal drei Millionen. Dort kann man sich am Autoschalter impfen lassen, bei uns nur im entlegenen Impfzentrum.

Dabei hat die Bundesregierung Impfdosen in schwindelerregenden Mengen angekündigt, man hat sich schon gefragt, wer die hunderte Millionen Spritzen alles bekommen sollte? Aber viele kamen gar nicht erst, andere wurden schlechtgeredet. Die Impfung mit dem komplizierten Stufenplan – von dem es zudem mehrere Varianten gibt – kommt nicht voran. Hausärzte wurden viel zu spät ins System eingebunden, jetzt bringt man erstmals die Betriebsärzte ins Spiel.

Da erscheint die Ankündigung, bis zum Sommer allen Bürgern ein Impfangebot machen zu können, als ambitioniert. Und ist in diesem Tempo kaum zu schaffen.

Vielleicht kann es Deutschland einfach nicht schneller, steht sich vielleicht selbst im Weg. Bürokratie geht vor Pragmatismus, statt gute Ideen einfach mal umzusetzen, werden sie im Kampf um die Meinungshoheit zerredet. Und jeder darf dabei mitmachen. Auch der Föderalismus hat diesmal nicht geholfen, ganz im Gegenteil.

Wenn schon die Politik versagt hat, ist es nun an der Bevölkerung, es besser zu machen – und sich impfen zu lassen. An den unbeschwerten Sommer glaube ich zwar nicht mehr, aber auch der Herbst hat seine warmen Tage. Die sollten wir uns sichern.