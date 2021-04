Anstehen und Bummeln

Gerald Müller über das erste Buga-Wochenende.

Wir stehen oft Schlange. Zu Pandemiezeiten haben sich Ort und Grund allerdings verändert. Nun gesellt sich auch noch das Ausharren vor Teststationen hinzu. Weil der Besuch bei der Verwandtschaft geplant ist oder, wie am Wochenende, der Bummel auf der Bundesgartenschau, für den ein negatives Ergebnis vorliegen muss. Für den zur Geduld Geforderten ist das lange Warten nicht schön, er ist von Einschränkungen ohnehin vielfach genervt. Wenn sich der Ärger über das Erfurter Test-Chaos dabei ungefiltert in Richtung der Buga-Verantwortlichen richtet, ist das aber nicht gerechtfertigt.

Corona-Blog: Polizei stellt kaum Verstöße gegen Ausgangssperre fest – Ramelow erhält Erstimpfung

Denn nachdem die Bundesregierung ewig gezögert hatte, sollte alles plötzlich schnell gehen. Dabei ist es schon erstaunlich, dass die Mehrzahl der Ministerpräsidenten trotz erheblicher Zweifel das neue Infektionsschutzgesetz durchgewunken hat, einschließlich sofort geltender Automatismen bei erhöhter Inzidenz wie lebensfremde Ausgangssperren oder fragwürdige Tests vor Aufenthalten im Freien.

Es fehlt allmählich das Vertrauen in die Politik, auch, dass das nun mögliche Durchregieren von oben nach unten, von Berlin nach Erfurt, wirklich etwas bringt. Man hat manchmal ohnehin den Eindruck, dass die Pandemie erst wenige Tage in Deutschland wütet. Dabei erleben die Menschen jetzt in verschiedensten Bereichen freudlose Jahrestage, sie sind müde. Immerhin befinden wir uns alle mittlerweile auch bereits im sechsten Monat eines Dauerlockdowns, ohne dass die Maßnahmen bisher bewirkt haben, die Intensivstationen deutlich zu entlasten oder größere Freiheiten zu ermöglichen.

Die Buga mit ihrem wunderbaren Blütenmeer, den traumhaften Themengärten, der Liebe zum Detail, ist ein kleines Stück Freiheit. Wobei allen wohl eine Schlange vor den Kassen angenehmer wäre als vor den Testzentren.

Mehr zur Buga in Erfurt lesen Sie hier: