Corona und das Wahlvolk

Preisfrage: Was verstört den Thüringer Wähler mehr? Wenn die rot-rot-grüne Landesregierung die nicht sinken wollenden Pandemiewerte nicht in den Griff bekommt, also das Ansteigen der Inzidenzen nicht begrenzen kann? Oder wenn einzelne Abgeordnete der CDU an Hilfsmitteln zur Eindämmung des Corona-Virus verdienen? Sowohl im Bund als auch jetzt ganz frisch in Thüringen gibt es zumindest nach Meinungsumfragen deutlichen Punkteabzug in der A-Note.

In Thüringen ist die CDU mal wieder bei depressiven Werten angekommen. Und erst zum mutmaßlichen Landtags-Wahltermin im September wird man wissen, ob es eine vorübergehende Delle war oder ob die Partei wirklich sehr deutlich hinter der AfD zurückbleibt. Diese Demütigung ist wie ein Waschlappen, den man klatschend ins Gesicht bekommt. Ist er ausreichend nass und kalt, kann er wach machen. Union in Bund und Thüringen können es gebrauchen.