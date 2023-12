Weimar Fabian Klaus über die Auswirkung des Haushaltsstreits.

Die „Ampel“ in Berlin arbeitet hart – an ihrer eigenen Ablösung. Während die Herren Scholz, Habeck und Lindner darum streiten, wie sie ihre eigenen Fehler kaschieren können, ist in Thüringen das große Bangen um den Fortbestand von vielen wichtigen Projekten ausgebrochen.

In der „Berliner Blase“ mag das kaum eine Rolle spielen, weil dort, dieser Eindruck drängt sich auf, schon längst niemanden mehr interessiert, was außerhalb des eigenen Kosmos geschieht. Die AfD wird es freuen. Zuletzt hatte Björn Höcke auf dem Landesparteitag in Thüringen angekündigt, als Ministerpräsident den „Kampf gegen Rechts“ sofort einzustellen. Das könnte ihm jetzt die „Ampel“ in Berlin besorgen.

Weil SPD, FDP und Grüne in Berlin ihr klaffendes Haushaltsloch nicht gestopft bekommen, droht beispielsweise Projekten, die Opfer von rechter und rassistischer Gewalt unterstützen, das Aus. Der vom Verfassungsschutz in mittlerweile drei Bundesländern als rechtsextrem eingestuften AfD dürfte zum Feiern zumute sein. Denn sie muss für ihren Höhenflug nur abwarten. Die Regierungsparteien im Bund besorgen den Rest, weil sie sich nur um sich selbst drehen und keine eigenen Fehler eingestehen können.

Wo diese Reise dann in der Zukunft hingeht, das konnte am Wochenende in Gera sehr deutlich besichtigt werden. Hier wurde mit Vorurteilen und Verunglimpfungen Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht und die „Zeit für Veränderung“ mit Waffensymbolik beschworen. Armes Deutschland!