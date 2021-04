Die Effizienz des Heims

Jörg Riebartsch entdeckt auch Gutes für die Arbeitswelt in der Corona-Pandemie.

Nach mehr als einem Jahr Corona-Virus wissen wir: eine Pandemie ist Gift für die Wirtschaft. Geschlossene Geschäfte, amputierte Gastronomie, Kurzarbeit, Unternehmen mit 100 Prozent Verdienstausfall. Wie lange kann eine Volkswirtschaft sich so etwas leisten?

Trotz allem verständlichen Unmut bei vielen Betroffenen darüber, dass das wirtschaftliche Handeln auf Befehl des Staates heruntergefahren ist, gibt es auch eine positive Erkenntnis: Corona hat dafür gesorgt, dass bei zahlreichen Betrieben das Arbeiten ihrer Mitarbeiter von zu Hause aus kein Tabu-Thema mehr ist. Es hat sich zu einer erstaunlichen Alternative entwickelt, die auch über die Pandemie hinaus wirken wird.

Nun sind nicht alle Beschäftigten mit einem Job gesegnet, der die Arbeit aus der eigenen Wohnung zulässt. Textilstoffe zu spinnen, Öle aus Automotoren zu wechseln oder Patienten an ihren Zähnen zu versorgen – das lässt sich nicht auf der Couch unter der Kuscheldecke bewerkstelligen. Eine ganze Menge Büroarbeiten erledigen sich aber in der Tat prima als Heimarbeit, auch wenn nicht jeder Angestellte mental damit klar kommt, seine Arbeitszeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Im Dienst zu Hause nicht ans Telefon zu gehen oder Emails unbeantwortet zu lassen, sind allerdings Ausnahmen. Viele Unternehmer und Vorgesetzte berichten vielmehr davon, dass Beschäftigte von zu Hause aus nicht nur sehr gut arbeiten, sondern sogar leistungsfähiger sind.

Daraus leiten sich auch über den 1. Mai hinaus neue Arbeitsfelder für die Gewerkschaften ab. Denn rasch drängt sich da die Frage auf, ob die Arbeitsbedingungen auch so beschaffen sind, wie es sich mittlerweile als Standard in den Betriebsbüros etabliert hat. Und wer überprüft das? Viele Unternehmen werden die Heimarbeit nach dem Ende der Pandemie fortführen und zum Alltag machen.