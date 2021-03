Die Kraft der Persönlichkeit

OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch zu den anstehenden Landtagswahlen in zwei Bundesländern.

In den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten werden an diesem Wochenenden wieder die Schubladen mit der Aufschrift „Plattitüde“ geöffnet. Dann wird die Mär herausgekramt, wonach Landtagswahlen in einem Jahr von Bundestagswahlen ein Stimmungstest für eben das große Ganze sind. Sind sie nicht.

Der Ausgang der beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird allerdings wieder einmal belegen, wie stark die Kraft von Persönlichkeiten sein kann, die von ihren Parteien als Spitzenkandidaten aufgestellt werden. Alles andere als ein Sieg der Amtsinhaber wäre eine faustdicke Überraschung. Gleichwohl wird das erwartbare eher miese Abschneiden der CDU in beiden Ländern für die neu formierte Parteispitze auf Bundesebene willkommener Anlass sein, bei der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel dringlich um eine Kabinettsumbildung nachzusuchen.

Naheliegend, dass der Minister für unerledigte Ankündigungen, Jens Spahn, sein Gesundheitsressort verlieren könnte. Und da es die CSU fertig brachte, zum dritten Mal in Folge das Amt des Verkehrsministers fehl zu besetzen, dürfte auch Andreas Scheuer seine Entlassungspapiere bei Bundespräsident Walter Steinmeier abholen. Für die Wähler in den Ländern spielen solche Überlegungen keine Rolle.

Deutschlands einziger Ministerpräsident der Grünen, Winfried Kretschmann, ist bei seinen Schwaben und Badenern so beliebt, dass selbst die Wähler seines Juniorpartners CDU lieber ihn als Chef sehen, als die eigene Kandidatin. Sein Volk sieht sich in der Corona-Krise ebenso behütet wie die Rheinland-Pfälzer durch ihre sozialdemokratische Landesmutter Malu Dreyer. Beide wissen zu überzeugen.

Dass der Schuss woanders auch nach hinten losgehen kann, sieht man an Thüringen. Bodo Ramelow ist derzeit Deutschlands unbeliebtester Ministerpräsident.