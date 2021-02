Die Mathematik der Dr. Merkel

Inzidenz – bis vor einem Jahr war dieses Fremdwort nahezu unbekannt. Nun ist diese Bezeichnung für die Häufigkeit auftretender Erkrankungen seit der Corona-Pandemie zu einer Art Tageslosung geworden. Lange Zeit galt dabei der Wert 50 als Maß aller Dinge. Das heißt, die Regierenden gingen davon aus, wenn sich nicht mehr als 50 von hunderttausend Menschen in einer Zeitspanne von einer Woche mit Corona infizieren, wird es den kommunalen Behörden schon gelingen, herauszufinden, mit wem der Infizierte Kontakt hatte.

Dann explodierten die Zahlen förmlich. Von einer Nachverfolgung war nichts mehr zu merken. Nun wartete Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Nichts mit einem neuen Inzidenzwert in Höhe von 35 auf. Und dies zu dem Zeitpunkt, zu dem nach Wochen endlich die Werte spürbar sanken. Es blieb dabei unerklärt, weshalb nun 35 statt 50 gelten sollen.

Auch sonst halten sich die Bundesregierung und die Landesregierungen zurück mit der Begründung ihrer Maßnahmen. Die Schließung von beispielsweise Läden, Friseuren und Gaststätten hatte ja keinerlei Auswirkungen auf die Inzidenz. Also waren dies auch nicht die Orte, an denen sich die Infektion spürbar verbreitete. Warum jetzt Friseure erst am 1. März wieder öffnen dürfen, die anderen gar nicht, bleibt unbegründet.

Da die Union an drei entscheidenden Stellen, nämlich in der EU-Kommission, im Bundeskanzleramt und im Gesundheitsministerium, das Personal stellt, könnte ihr dies bei den Zahlenspielereien zum Verhängnis werden. Zu geringe Impfstoffmengen und optimistische Kalenderangaben, wann nach den Sommerferien ein wesentlicher Teil der Bevölkerung geimpft sein soll. Wenn die Prophezeiungen nicht eintreten, könnten CDU und CSU vor den Bundestagswahlen ein Problem bekommen. Dann gibt es schlechte Zahlen. Und zwar bei den Wahlergebnissen.