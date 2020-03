Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Editorial: Plötzlich ohne Nachrichten

Liebe Leserin, lieber Leser! Vielleicht haben Sie sich schon die Frage gestellt, ob es denn auch passieren kann, dass plötzlich keine Zeitung mehr kommt und für Sie die Informationen zum Verlauf der Corona-Pandemie aus Ihrer Heimatregion ausbleiben? Ich bin leider kein Prophet und hüte mich deshalb davor, Dinge zu versprechen, die man möglicherweise nicht halten kann. Gern schildere ich Ihnen aber transparent, dass sich die Mediengruppe Thüringen und die Ostthüringer Zeitung bereits vor Wochen mit der Frage beschäftigt haben, wie man vorsorgen kann, falls bestimmte Bereiche des Verlagsapparates nicht mehr zur Verfügung stehen. Was geschähe beispielsweise, wenn der Zeitungsbote nicht mehr Ihren Briefkasten erreicht? Und was stünde in der Zeitung, wenn alle Redakteure der OTZ krank wären?

Noch bevor jemand an Schulschließungen, dem Verbot von Veranstaltungen oder Sport ohne Zuschauer dachte, hat die Redaktion präventiv auf Dezentralisierung gesetzt, haben wir unsere Teams aufgeteilt, damit der Rest der Redaktion weiter arbeiten kann, weil er keinen Kontakt mit dem Kollegen hatte, der erkrankt ist. Mein Stellvertreter und ich beispielsweise kommunizieren seit Wochen nur noch mobil, haben uns lange nicht persönlich gesehen.

Womit wir nicht gerechnet haben, sind allerdings die Auswirkungen der Absage von Veranstaltungen auf die Inhalte der Zeitung. Was soll nun noch auf den Veranstaltungsseiten angekündigt werden, wenn es nichts anzukündigen gibt? Wie sieht künftig der Sportteil aus, wenn keine Fußball-Bundesliga mehr stattfindet, wenn ganze Sportarten aussetzen?

Das führt zu einem teilweise ganz anderem Gesicht Ihrer OTZ als Sie es gewohnt sind. Seriös und unaufgeregt halten wir Sie natürlich weiter informiert, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt, welche Auswirkungen sie auf unser aller Leben hat. Aber die Zeitung soll und darf nicht nur aus diesem Thema bestehen. Auch darauf haben wir uns vorbereitet und freuen uns dazu deshalb auf Ihre Kommentare.